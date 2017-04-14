通过伤口入侵 食肉菌感染迅速 元气｜活力

报道：陆依婷

摄影：受访者提供、网络图片

从柬埔寨少女因拔牙感染食肉菌而导致半侧脸庞尽毁、香港妇女如厕时伤口触污水，截肢后仍逃不过死神的召唤，到近期本地妇女高烧反复不退、腿部肌肉受到食肉菌侵蚀且面临截肢，食肉菌到底是什么，为什么会如此可怕 ？

传染病学专科医生曹定思解释，食肉菌感染的医学术语为坏死性筋膜炎（Necrotising Infection），指的是遭受不止一种，而是好几种特定细菌攻击，导致脂肪与身体细胞组织坏死的严重感染。常见的细菌包括黄金色葡萄球菌（Staphylococcus Aureus）、链球菌（Streptococcus）、肺炎克雷伯氏菌（Klebsiella Pneumoniae）、变形杆菌（Proteus）、埃希氏菌（Escherichia）、气单胞菌（Aeromonas）及创伤弧菌（Vibrio Vulnificus），也因这些细菌所释放出特定毒素的攻击特性会导致人体内的细胞组织迅速坏死，所以也被冠上了食肉菌这可怕头衔。

人体皮肤分为皮肤外层、内层、皮下组织、脂肪，接着往下才会抵达肌肉，而食肉菌会从皮肤开始侵蚀，也就是坊间俗称的“吃掉”。食肉菌会从脂肪细胞开始继续往下“吃”，若延误诊治导致病情更为严重的话，就连肌肉都会被完全“吃掉”。

“吃掉的意思其实并不是说细菌真的把这些细胞组织都吃掉了，而是这些细菌所释放的毒素可以迅速把人体皮下细胞组织弄死。食肉菌感染可以是好几种细菌一起，也可以只有一种细菌，但无论是单一或是多种细菌所致的感染严重性都差别不大，都一样属于极具危险性的细菌感染。”

食肉菌为何如此危险，甚至致命？

曹医生解释，食肉菌在进入人体后会迅速释放毒素破坏人体内的局部组织，就算透过使用正确的抗生素将细菌杀死，但那些已被细菌释放出的毒素却依然存在于坏死的细胞组织内，若不马上切除，这些毒素依然可以继续侵蚀坏死细胞组织周围的健康细胞组织，这也是为什么食肉菌感染会如此危险。

皮肤是人体最大且负责预防感染的重要器官，所有在皮肤上出现的伤口就像是一个入口，让细菌可以趁机入侵，而食肉菌的传播也只需通过皮肤上的伤口就能入侵体内，就算这伤口非常微小也一样。

曹医生强调，其实人体都会潜伏着许多细菌，像是金黄色葡萄球菌就非常常见。有的人会觉得自己皮肤上的细菌感染伤口只是小小的，就可能因为一时懒惰求医而选择自己去买药涂抹，这其实是不正确的。像金黄色葡萄球菌这种常见的细菌感染其实很容易就能够使用抗生素治愈，但如果不尽快把它清除掉的话就会有严重扩散、导致受感染的四肢需要进行截肢、甚至死亡的可能性。

◆症状：发烧与受感染部位肌肉疼痛

曹医生表示，发烧与受感染部位的肌肉疼痛会是最先出现的症状，虽然疼痛部位的皮肤表面上看起来都还是健健康康、不会特别的红肿，但轻轻抚摸患处时就会导致剧痛，这其实就是细胞组织坏死的现象。

“我所接触过的食肉菌感染病例的病程都非常快速，受到感染的局部细胞组织只需24至48小时就会严重坏死，每分每秒都很关键，所以病人在发现症状时真的不应该一拖再拖，延误治疗。现今医药科学技术发达，负责手术的医生也都会非常积极地清除坏死细胞，再加上抗生素的治疗，重症监护室等密切照顾，只要能够尽早接受正规的治疗，食肉菌感染的死亡率约为20%至30%左右，并不会太高。”

◆清创手术将坏死细胞组织切除

曹医生表示，问诊时所得知的病史以及病人所面临的发烧、疼痛及肿胀等症状，只足以让医生们怀疑患病，但却不足以通过这些资讯确诊。“虽然我们可透过MRI扫描去确诊，但由于食肉菌感染病程快速，治疗时间分秒必争，所以确切的诊断一般都会在开刀清创坏死的细胞组织时才能够进行，若发现坏死的细胞组织于皮肤内层，就可确诊为食肉菌感染。”

食肉菌感染最基本的治疗就是必须先使用抗生素增强身体抵抗细菌的能力，但食肉菌感染无法单靠抗生素治愈，所以也必须配合积极且多次的清创手术将坏死的细胞组织切除。“若患者足够幸运、不需要截肢的话，被清除掉的坏死细胞还是可以慢慢地生长回来；有些病人的皮肤表层若也因坏死而被大面积清除的话，也可进行自体皮肤移植手术，让恢复过程更加快速。”

◆哪些人属于高危险群？

曹医生表示，若想避免食肉菌感染，首先必须了解哪些人属于高危族群，而这些高危族群的共同点都是抵抗能力衰弱、白血球没有能力抵抗入侵细菌的人士：

{1} 糖尿病不受控制者

{2} 长期服用类固醇药物者

{3} 血液疾病如白血病、地中海贫血症等患者

{4} 肾脏衰竭并需要持续洗肾者

{5} B型肝炎、C型肝炎所导致的肝脏衰竭患者

此外，海水内的创伤弧菌及隐藏在淡水水域中的气单胞菌都属于食肉菌，可导致细胞组织坏死，所以需长期接触海水的工作如渔夫、需长期接触淡水源如洗衣工人等，则属于职业风险族群。

针对避免食肉菌感染，抵抗能力衰弱、高危组群及拥有职业风险的人士都必须更加留意，无论皮肤出现多么轻微的感染都应该立刻去求医，不要心存侥幸，觉得自行买药就可以解决。

而针对严重糖尿病患者，请多加注意自己身体上的清洁以及是否出现伤口。严重糖尿病病人在患病过久后会产生脚部神经系统被破坏的问题，以致脚部无法感觉到疼痛，所以这些糖尿病病人都必须在每晚睡前检查自己的脚趾、脚掌等部位，若发现伤口就应该马上看医生处理，才能避免感染严重恶化。