马云网上卖杂货：真的天下无敌？

文：黄泉安

谈到世界网购版图，有三个迷思要理清：一、阿里巴巴是否天下无敌？二：阿里巴巴的最大竞争者是谁？三：网购的极终生意战是哪个疆土？目前看来，只有第二、第三问题有答案，至于“阿里巴巴是否天下无敌”，还算来日方长。

先回答首、次个问题。问题二：若论营业额和营业值，阿里巴巴的主要对手是JD.com（京东）。过去15年来，阿里巴巴和JD.com共已培训4.6亿中国人口，分别在淘宝及京东商城（JD Mall）网购服装、家俬和电器。问题三：网购的极终生意战疆土在哪里？答案你听来可能觉得好笑，但要听好来… 它可能是网上卖杂货！

淘宝和京东网购变得吃香，造成传统零售市场赢弱，而廉价快递服务却异军突起，单在2016年，总共运送300亿份快递包到中国买客手上，等于世界快递传送额的40%！但是，时下中国消费人还是习惯到街坊小店买杂货，现时网上买杂货文化尚未成熟，所以专家认定这是没人耕作的肥田，指日可待，因市场生态开始有变动了。

根据iResearch调查报告，2016年中国消费人总共通过网购共值905亿元人民币的新鲜农产品，比起2015年总额是腾跃86%！难怪，阿里巴巴和京东已经启用新款的快递服务，要在网购杂货市场分羹。我们可借Uber运送的样板模式来解释这种新款快递服务，它和美国矽谷为基地的初创公司“即时购货推车”（Instacart）颇为相识，是专为递送杂货而特设的服务。要知道，Instacart单在今年4月份筹款便已筹获34亿美元扩展资金，令人咋舌！

摩托车队服务省掉冷藏货仓成本

中国新浪潮的杂货快递初创公司也模仿Instacart作业方式，但却省掉冷藏货仓的成本，它们是单靠摩托车队，逐家开到为网购连号配货的超市、便利店及传统杂货店取货，直接将杂货送到网购者家里去。其实，这类杂货摩托车队早已衍生一两年，但自从阿里巴巴和京东开始投资这门摩托车队服务后，市场马上对它另眼相看。

这种新潮是在中国手机App购货环境的推波逐浪下，趋势变猛，手机订货，包你一小时内货送到家。有家类似的小型初创摩托送货队公司，已经成功包起逾60家分布中国各地的沃尔玛（Wal-Mart)超市的送货合约。

这些摩托送货队初创公司是以集腋成裘理念来赚钱，从零售商收取递送费和营业额回扣，每份快递包收费从5元人民币起，比美国递送费廉宜得多。在美国，Instacart的营业模式是模仿亚马逊Prime收费制，即是对购货者强制性每月收费14.99美元，或每年149美元，交换无限量送货次数。其实，亚马逊本身也已开设杂货递送服务，叫做Amazon Fresh。

中国开启网购杂货的风潮，相信是和手机订餐网的盛行有关，耳熏目染之下大家都已习惯“网购么么么都行”的文化了。但是问题来了，网购杂货开始盛行，初创摩托送货队应运而生，基于运作成本低、工作效率高，它给传统性快递服务带来无穷压力。无论如何，专家还是有疑问：中国真的掀起网购杂货时代了吗？或只是昙花一现的跟风而已？何况，走在中国街头，每隔5分钟便有一家便利店，有谁会去网购杂货呢？

谈到快递摩托车队，有家初创公司叫“点我达”(dianwoda.com)，基地设在杭州，去年，阿里巴巴对它掷金投资10亿人民币，目前拥有三份一公司股份。但联合阿里巴巴一起参与投资的Sinovation Ventures投资机构坦诚，这是“有潜能但很艰难的生意”，因为它和汽车共乘的生意模式一样，只有主导的竞争者才有存活的机会。

针对这点，阿里巴巴和京东一掷千金来投资摩托快递服务，应该能发挥水到渠成的效应。阿里巴巴和京东不但为这类初创公司提供资金，也负责提供订单和顾客资料库，同时也协助它们设立健全的基础设施，例如大事使用大数据和机器算法（Algorithms），靠电脑安排摩托同线行程能运载的极量输送点，以机灵方式战胜传统性快递公司的效率。至于阿里巴巴及京东所取得的互惠利益，是不必劳师动众去雇佣全职工人和负担工人的福利职责。

拨巨额优惠淘宝杂货买客

在阿里巴巴的力撑下，点我达现在拥有100万名摩托送货员，分别散布中国大江南北逾100个大城市，专门递送淘宝和其他阿里巴巴连号的快递包。同样的，京东也联合中国红衫（Sequoia China）、美国沃尔玛及俄罗斯DST环球一起注资“新达达”(New Dada)，基地设于上海，京东本身占有40%股份。新达达内部宣称，目前拥有逾300万摩托送货员，分布中国逾200个城市。

中国人心理是“民以食为天”，根据中国官方调查，截至去年共有28%的智能手机用者（即1.94亿人）是用手机订餐送到家或办公地点，比2015年的17%，显然增加近半。要知道，手机订餐的亮点是打折优惠，可幸优惠期停歇后，手机订餐风潮反而未熄。

马云和阿里巴巴有的是钱，据说，阿里巴巴将会拨出20亿人民币来做打折促销，优惠淘宝杂货买客；京东也不落人后，依样画葫芦。目前为止，网上卖杂货仍是亏钱生意，但阿里巴巴及京东仍继续掷金，目的是要借网购杂货打折引君上钓，同时促销网购的其他商品。现在的挑战，是要看手机网购杂货，能否像手机订餐那样，持久不息。