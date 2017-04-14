罗宾设灵歌坛资深艺人纷拜祭 四大天王无缘再开唱 国内新闻

（吉隆坡13日讯）大马歌坛巨星罗宾设灵首晚，在晚上7时许，本地歌坛众多资深歌手、艺人及唱片界人士，纷纷前往灵堂拜祭。罗宾曾有意举办80年代“四大天王”演唱会，与姚乙一起说服已淡出歌坛的唐尼和康乔复出开唱，无奈天意弄人，生前的心愿已无法一一完成。唐尼与姚乙在罗宾灵堂接受媒体访问时，提及“四大天王”演唱会都感慨万分。唐尼感慨：“除了遗憾，还是遗憾！”姚乙直言:“原本以为最难说服的康乔竟然点头，现在要办也办不成了!”

罗宾生前人缘极好，圈內人包括老中青歌手、演员、主持人及唱片界人士等，包括郑锦昌、谢玲玲、高山、拿督江梦蕾、唐尼、姚乙、莫翰、夏日风采、谢木、蒙润荣、叶啸、李燕萍、田鸣、赖冰霞、蔡可荔、薛鸣、王雪晶、阿妮、魏汉文、钟盛忠、杨庭、刘美华、高雄、黄熙文、尤菁等都前往灵堂拜祭。

走得太突然未留遗言 3子女难舍慈父

罗宾3名子女赞罗宾是个慈祥的好爸爸！对于父亲的离开，他们表示：“事情发生得太突然，爸爸没有留下遗言。”谈及父亲，罗宾两个女儿感触说：“他是个慈父……”话未说完便忍不住落泪，罗宾独子廖飞名随即拥抱身旁两个姐姐，给予安慰，之后称:“爸爸虽然是著名歌手，但在家里就是一个普通慈祥的父亲。

原本名廖瑞和的本地乐坛巨星罗宾，于中国病逝消息11日传开，震惊娱乐圈，惟媒体一直联络不上罗宾家属获得证实，直至家属在报章刊登的讣告中，才证实罗宾在4月5日逝世。罗宾的遗体12日在广州火化后，家属今早将他的骨灰带回大马并于富贵纪念馆设灵，并于15日(周六)上午11时举殡，骨灰将移送至雪州莎亚南富贵唐城安奉。

罗宾独子廖飞名与两个女儿廖玲媚及廖玲嫆下午抵达灵堂接受媒体采访。今天凌晨才将罗宾骨灰从广州带回大马的廖飞名透露，父亲是因心肌梗塞而过世，由于太突然，没有留下任何遗言。他们表示，他们并非娱乐圈中人，不愿在媒体前曝光，要求媒体不要拍照和录影。“我们想把事情低调处理，爸爸生前也是只想过简单生活的人，我们相信他也希望一切从简。

他难过表示，他们在父亲病逝当天接获噩耗，当时他在日本度假，大姐定居在英国伦敦，二姐则在新加坡工作，由于3姐弟均在国外，他们赶返吉隆坡后，有很多事情要处理，由于碰上中国大使馆周末休息，直至10日才办好签证，隔天立即动身到广州处理父亲的身后事。

谈及父亲，他们表示，3姐弟虽身在不同地方，但父亲每天都会传短讯嘘寒问暖，而最后一次收到父亲的短讯是在父亲病逝当天早上7时多。

廖飞名也特别澄清，指报导中提及罗宾与“太太”一起去广州，实际上对方是父亲的生意伙伴，他说妈妈当时刚好返回家乡亚罗士打扫墓。