【8少年夜骑车祸致命案】案件展至下月17日 女司机神情淡定过堂 国内新闻

（新山13日讯）8名少年夜骑遇车祸致命案，涉案的22岁女司机今日被带往新山推事庭过堂，承审推事基于解剖报告尚未出炉，谕令案件展延至下月17日再过堂。

今日上午8时48分，被告沈可婷（译音，销售员）穿着白色上衣、墨绿色外套、黑色长裤，面戴口罩，在家人的陪同下，前往新山交通推事庭过堂。

大批媒体一早聚集在推事庭外等候，当被告步入法庭时，媒体蜂拥而上争相拍照，面对镁光灯闪不停的场面，被告神情十分淡定，从容面对镜头，毫无闪避。进入法庭后，被告虽脱下口罩，同样一脸镇定地坐着。

根据控状指出，沈可婷被控于今年2月18日，凌晨3时20分，在新山内环公路鲁莽及危险驾驶，导致8名骑着脚踏车的少年死亡，抵触1987年陆路交通法令第41（1）条文（危险驾驶导致他人死亡）。

在上述条文下，一旦罪名成立，最高刑罚为监禁10年，及罚款最高2万令吉。

主控官莫哈末副检察司以未获得解剖报告为由，要求推事展延此案。

推事莎丽娜表示，主控官一旦得到相关调查文件报告，可先呈交给代表律师处理，无需等候所有文件到齐。

她谕令，案件展延至5月17日再次过堂。

这宗车祸是于今年2月18分凌晨3时30分，在新山内环公路前往金海湾方向，靠近玛目地亚坟场路段发生，一辆取道该处返回士姑来的车子，撞上在路上夜骑的一群巫裔青少年，导致8死8伤。

新山南警区主任苏莱曼之后表示，当时开车的女司机并无超速或酒驾。案发时，涉案青少年骑着改装脚踏车占据该路段，当女司机从彩虹花园取道事发地点回返士姑来住家，在经过该路段时，酿成意外。

这起意外引起举国关注，网路上一片讨论声浪，3名民众因在网上发表敏感及破坏社会和谐的言论而遭警方逮捕助查。