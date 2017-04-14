干扰“净选盟5”造势活动 嘉玛与9人被控 国内新闻

（吉隆坡13日讯）“红衫军”召集人拿督斯里嘉玛尤诺斯以及9人，因在去年11月13日干扰“净选盟5”集会造势活动，而于今日被控上安邦推事庭。10人皆不认罪，法官允准每人以3000令吉和1名担保人保释，并择定今年5月3日过堂。

10人各别面对一项控状和交替控状的指控。

根据控状，10人被控于去年11月13日约下午4时在雪兰莪州安邦坊商场，以非法集会组织成员的身份行使暴力阻碍执法工作，触犯刑事法典第147条文（制造骚乱）。一旦定罪，可监禁长达2年或罚款，或两者兼施。

交替控状指出，10人于去年11月13日在安邦坊商场使用激进的方式冲撞警方设置的屏障，引发愤怒扰乱和谐，所犯错误可在1955年轻微犯罪法令（336法令）第14条文下处罚。一旦定罪将被罚款不超过100令吉。

通译员念出以上控状后，10人都表示明白，但是不认罪。

被告代表律师伊查扎希尔表示，嘉玛尤诺斯是知名且有贡献的地方领袖，再加上被告过去没有过分的记录，而且保释金是为了确保他们上庭，因此建议法官鲁山让每人以1000令吉和1名担保人保释在外。

10名被告尚有2名代表律师即拿督依慕兰和凯鲁安努雅。

主控官伊斯干达副检察司则建议将保释金设为每人5000令吉。

法官最后决定每人以3000令吉保释金和1名担保人保释在外，并择定此案在今年5月3日过堂。

嘉玛尤诺斯约上午10时55分以一身黑白西装，与9人一起抵达安邦地庭。

嘉玛反报案 冀调查祖莱达与净选盟

因干扰“净选盟5”集会造势活动而被控暴力阻碍执法工作并引起骚乱罪名后，“红衫军”领袖嘉玛尤诺斯即到警局报案，要求警方调查公正党安邦国会议员祖莱达和净选盟团队。

嘉玛和另外9名同时被控的被告约在下午3时10分获得保释后，还振振有词向媒体表示，若不是祖莱达挑衅，事情就不会发生。

他仍然自认无罪，并表示若祖莱达和其团队也一样被提控，他们才准备认罪。