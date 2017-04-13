16岁少年变网络老千 卡立：网骗较传统罪案严重 国内新闻

（吉隆坡13日讯）16岁少年已成为网络老千诈财！

全国总警长丹斯里卡立形容，网络犯罪是无形与不会造成受害者受伤，只是从网络盗取事主的资料进行诈骗，但是，网络犯罪活动的破坏力，远比其它传统的犯罪案更严重。

他说，越来越多犯罪分子从网络学习诈骗，趋势严重，因为这些犯罪分子不用现身去打抢，在网络进行诈骗就行。

他引述警方的记录说，犯罪分子的年龄层不一，最小的只有16岁。

“警方去年拘捕一名16岁少年，后者通过网络，更改签名与资料，复进行网络诈骗活动。”

卡立星期四在布城出席第8届金融犯罪学国际研讨会闭幕仪式后，在记者会这样指出。

共13个国家代表参与这项研讨会，就共同进行防范网络犯罪的措施，交换意见与知识。

他说，在这个社交媒体日益普遍的情况下，犯罪分子轻易从网上学到诈骗伎俩。

他指出，警方未来要更加关注网络犯罪活动，所以，警方会随科技时代的进步，来进行防范网络犯罪的措施。

询及有关恐怖主义融资活动时，卡立说，这类非法活动在我国不严重。

他强调，警方过去的调查发现，这类活动主要通过网络集资，以协助国人购买飞机票到叙利亚参与武装活动，而非用作其它恐袭活动；警方曾就两宗类似案例作出提控。

要求4男助查金正男被毒杀案 朝鲜至今仍未回复

全国总警长丹斯里卡立相信，朝鲜将拘捕被通缉的4名疑犯，并安排他们到我国协助调查命案。

他表示，尽管警方已经要求在案发当天就回国的4名朝鲜籍涉案男子，到我国接受调查，但朝鲜至今仍未回复。虽然警方还没有这4人的消息，但相信他们身在平壤。

他重申，警方已拥有这4人的指纹，并已发布给国际刑警，一旦他们到其它国家，便就会被拘捕。

否认接2被告律师索文件申请

另一方面，全国总警长丹斯里卡立否认受到两名被告代表律师，要求索取与此案有关的文件的正式申请。

他说，警方在这宗命案上，一直都有提供配合，被告代表律师有权利索取任何相关文件，但一切得依照正规手续处理。

他认为，若出现这种情况的话，可能是在这段过程中，被告代表律师没有向合适的警官作出这项要求。

他说，律师要索取文件的话，只能向总检察长申请，以寻求获得批准。

他是受询此案女被告代表律师星期三在此案过堂时，指向警方索取此案的文件不遂的说法后，这样回应。

主控官依斯干达星期四表示，控方并不知道辩方曾向警方申请闭路电视及嫌犯口供一事。

他较后也向媒体说，由于警方是援引刑事程序法典第112条文，向3名朝鲜籍嫌犯录取口供，他们的供词不属于公开文件（Public Document），因此不能交出相关供词。

社运分子张福明失踪 入境泰国6天未联系家人

社运分子张福明失踪案；张福明迄今在泰国境内已6天，但仍未通知家人。

全国总警长丹斯里卡立说，警方目前还在寻找张福明的下落，迄今只知道他已进入泰国而已。

他说，张福明迄今还没通知家人，令家人担心。

洋名彼得的张福明（Peter Chong），是公正党梳邦区国会议员西华拉沙前助理，也是八打灵再也市政厅前市议员，他的儿子于上星期六（8日）报警，指父亲下落不明，手机无法拨通。

警方较后查悉，张福明于上星期五（7日）清晨6时30分，被目睹在马泰边境的吉打州黑木山关卡，搭乘巴士前往泰国。

张福明失踪前，曾于3月31日在脸书留言，指曾遭一摩托车骑士趋近，警告就他参与许景城等4人人失踪的烛光祈祷集会一事“小心些”。