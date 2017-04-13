副揆：黑木山关卡24小时开放措施 泰基本同意细节待商讨 北马新闻

（亚罗士打13日讯）副首相拿督斯里阿末扎希指出，泰方原则上同意吉北马泰边境黑木山关卡开放24小时的措施，惟细则还需要通过两方的会议及合作单位商讨，才能落实。

他说，已针对上述政策联络泰国曼谷的执法单位，对方基本上是同意开放边境24小时。

他指出，内政部将会与泰国内政部副部长会面商讨这项政策，一旦泰国正式同意后，内政部将会正式公布落实边境开放24小时的日期。

他是于周四午巡视吉北马泰黑木山边境关卡和新关税局、移民及检疫中心（ICQS）建设工程后，在记者会上如此表示。

冀ICQS工程速完成

针对新关税、移民及检疫中心（ICQS）建设工程进展，也是內政部部長的阿末扎希希望这项工程能尽快建好，以解决边境关卡在高峰期间所面对交通阻塞和乘客量增加的问题。

“这项建设工程已经拖延576天，应该尽快完成，据了解第1期工程将于今年8月完成，并会在9月开始通道检测，至于第2期工程将于2018年12月31日完成，预计2019全面完成，建设工程耗资4亿2500万令吉。”

此外，他说黑木山关卡边境目前1年的游客量达300万人，取得的进口物品税收则达1年6亿令吉，希望这座中心建成后能够应付庞大的游客量及提高税收。

另外，阿末扎希说，边境安全机构（AKSEM）会采用蓝海策略以进行调换工作事项，执法官员在边境执勤时间不可超过3个月，至于关税局方面则会采用标准作业程序，并增设扫描仪器。

陪同巡视者包括吉打州务大臣拿督斯里阿末巴沙、内政部副部长兼巫统古邦巴素国会议员拿督佐哈里、巫统黑木山州议员拿督阿末再尼等。

与泰副国防部长会面

另一方面，副首相阿末扎希今午也与泰国国防部副部长武东德西达布在位于黑木山的边境安全机构会面，商讨马泰边境黑木山关卡开放24小时事项以及边境安全的课题。