槟市厅曾因法律局限喊停 网上公布肮脏食肆行不通！ 北马新闻

报道:郑志贤

（槟城13日讯）网上公布肮脏食肆名单？行不通！槟岛市政厅于6年前，曾通过官方网站公布面对卫生问题的食肆名单，惟碍于法律局限，最终“喊停”。

地方政府联同卫生局，频频取缔肮脏的食肆，以确保市面上的食肆遵守卫生条例，保障消费者的权益。据了解，除了取缔行动，槟岛市政厅曾试行将有卫生问题的食肆列入公开名单，以让民众掌握资讯消息，然而原来这行不通，因为这存在法律争议点。

王耶宗：卫生局应严厉执行关闭一周

槟岛市政厅公共卫生常务委员会交替主席王耶宗受询时直言，市厅为确保食肆符合卫生条件，曾于2011年通过市厅官方网站公布涉及卫生问题的食肆名单，但随后市厅法律顾问指法律不允许这么做，最终市政厅及时拿下这些食肆名单。

他解释，现有法律并不允许市厅以此方式公布名单，原因是涉及卫生问题的食肆业者，在被指示关闭一周后，只要在3天后清理或整顿食肆，若向卫生局上诉并获通过，就可提前恢复营业。

他也指，尽管卫生局在取缔食肆后，一般会指示有问题的食肆关闭一周，但业者多数在3天后，在做足符合卫生标准的措施后，该局都会批准业者提前恢复营业。对此，他认为卫生局应严厉执行关闭一周，才能达到警惕效应。

虽然市厅不能透过官方网站发布食肆名单，不过市厅在上周召开的会议上已讨论，同意将通过法律顾问着手研究市厅卫生组的相关条例，以在未来采取更严厉行动对付违例食肆。截至本月，市厅与卫生局联合取缔槟岛食肆两次，至于市厅在取缔食肆方面，每周周二及周四都会持续开展取缔行动。

他说，市厅向来会圈定环境欠佳的食肆，至于曾被取缔或被指示关闭的食肆也会多次被检查。他提及，之前多家被取缔或遭关闭的食肆，都是州内著名食肆，这主要是业者并没妥善做好卫生管理。”

李永光 直接公布名单 严惩违例食肆

槟岛食家、小贩公会代表及旅游业者认为，槟岛市政厅或槟州卫生局若能直接公布卫生糟糕的食肆名单，可达到杀一儆百的效用！

槟城美食探索A队发起人拿督李永光受《光华日报》记者询问时说，市厅及卫生局应公布涉及卫生问题的食肆名单，若当局在展开取缔行动时只指某食肆，反而会引起民众猜疑究竟是哪家？他认为，执法单位以直接公布名单方式来严惩有关违例的食肆，是恰当的做法，将有助提升州内食肆卫生素质。

他也赞同报章之前在报道卫生局与市厅联合取缔食肆时，公布有关食肆名单的做法，此举将让民众在第一时间内掌握有关违例食肆的情况。

苏文杰 若首次被取缔 应予机会纠正

另一方面，华益旅运社（槟城）有限公司董事经理准拿督苏文杰说，若有关食肆首次被取缔，执法单位可给予他们机会纠正问题，一旦再重犯，他建议市厅或卫生局公布有关食肆名单。他强调，执法单位先警告违例的食肆业者后，若他们不听，才采取此行动。

林东英 公布名单警告 并非赶尽杀绝

槟城小贩公会会长林东英说，公布食肆名单并不是对业者赶尽杀绝，而是给予他们警告，以便改善食肆卫生情况。他本身赞同市厅或卫生局直接公布卫生糟糕的食肆名单之做法。若小贩涉及卫生问题，当局也应公布有关小贩的名单。

林子辉 市厅或卫生局 有权公布名单

执业律师林子辉说，从法律观点来看，槟岛市政厅或卫生局公布涉及卫生问题的食肆名单建议是可行的，槟政府可通过修改地方政府法令的相关条规来落实。

他说，即使市厅直接通过官方网站公布卫生糟糕的食肆名单，若食肆不满要起诉市厅是不会胜诉，因为被执法单位取缔是事实。他周四（13日）针对记者询及市厅指当局基于法律局限，无法公布食肆名单一事时说，市厅或卫生局皆有权公布违例的食肆名单。