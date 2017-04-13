【开心敬老苑结核病事件】 锺赐财：骂义工添麻烦 仍有亲属不愿接老人回家 北马新闻

(北海13日讯)威北开心敬老苑顾问拿督锺赐财强调，该苑一名老人患结核病事件，虽然经过该苑严格控管，事件至今一星期并没有再发现新病例，不过为安全起见，他还是希望亲属把仍留住该苑的老人暂时带回家。

他指出，该苑原本68名老人，事件发生至今，仍有39名老人留在苑内，没有家属前来接回家，甚至有许多家属以不体谅的态度对义工做出指责，就如在苑内的老人是义工的责任。

“许多人都不太听进苑方为了老人不受结核病威胁，才会要求家属暂时带回老人，等到苑方布置妥当后，才安排老人重新入住，但许多亲属来到敬老苑后就大骂义工，为他们平添麻烦，但父母是麻烦吗？”

他是在该苑接待广济团义工们以及拿督陈祖祥博士、准拿督黎北荣及黎海发等善心人士前来探访时，发表以上谈话。

冀亲属听取苑方劝告

锺赐财补充，苑方是考量到结核病的传染病，所以一直以来都小心翼翼的处理这次事件，毕竟一旦有关事件失控，最终恐将累及其他老人，更可能让这些老人未来失去栖身之所，他相信这也是家属不希望看到的。

因此，他希望亲属可以听取苑方劝告，设身处地的去体谅苑方的处境以及苑方对这次危机处理所必需付出的心力，尽力配合在最短时间内，把此次事件的影响减至最低，才能尽快重新开放让老人们回到敬老苑安心居住。

他也透露，老人愿望很卑微，家人的探望就是最好的礼物，但如此小的愿望，有时候一年内也无法实现哪怕一次。

“虽然许多团体有来探访老人，但家人的亲情是无法取代的，就算不能时刻陪伴，也应该安排时间定期的来敬老苑探望被安置在这里的亲人，以不负身为子女的责任。”

遗憾的是，他说，如今该苑许多老人不仅盼不到家人，许多甚至已经无法联系上亲属，这些老人所需的负担，全都落在苑方的身上。

当天探访团，也准备午餐让老人们享用，广济团同人也在饭后，与老人们一起唱歌娱乐，并以佛经寓言开导在场老人，以期他们能够在敬老苑过得开心。

此外，黎海发也以父亲黎金泉名义分发红包给老人们，并与陈祖祥代表Coronet Star Sdn Bhd及拿督锺赐财联合捐助8000令吉予开心敬老苑，做为该苑基金。