希山任双部长或为纳吉铺路 巫统酝酿派系洗牌 北马新闻

（槟城13日讯）国防部长拿督斯里希山慕丁的突然任命，引各方揣测。时评人认为，首相拿督斯里纳吉仍将领军巫统迎战大选，是项任命或为纳吉选后退位铺路，巫统已酝酿另一轮权力洗牌。

希山慕丁毫无预兆下受委首相署特别任务部长，以辅助正、副首相执行任务，已被视为“非一般任命”，甚至成了原属党内第一接班顺位的副揆拿督斯里阿末扎希的接棒“变数”。纵然在野党捉紧机会，直评阿末扎希或已无缘接班，首相纳吉更会在近期内，下台退位。

但时事评论人许文思周四接受访问时认为，所有变数将落在全国大选后，国阵尤其巫统的来届全国大选成绩，将决定纳吉退位时间表和接班布署。

“我不认为是近期（退位），更大可能是大选后。依目前看去，国阵仍不见得会败走大选，但这（任命）让人嗅出在安排未来接班人味道。”

他分析，希山的任命看似毫无预兆，实际上马来博客早前一度在马来评论圈，传出阿末扎希或将辞职。有关消息后曾引起警方关注，并展开调查。

他指出，巫统目前看去一团和气，内里其实派系林立，权力倾轧严重。无论在野阵营如何批评，没人可否定纳吉仍旧是目前党内，惟一可平定各方诸候的领袖。

因为从上次的巫统党选的3个副主席之争，阿末扎希是以高票当选，希山慕丁则是在纳吉和巫青团长凯里支持下，才得以战胜敦马之子慕克里。“就凭这一些，就明白巫统目前也不会让纳吉在选前退位。”

面对先天优势冲击接班 阿末扎希基层更强

巫统政治错综复杂、派系林立。许文思不讳言，希山的任命必然对阿末扎希的接班，或多或少造成冲击，但后者基层却比希山强。

“从党选中，我们看到了谁真正拥有基层。希山慕丁虽是政治贵族，但在党内基层较弱。”

他引述消息说，有传希山的特别任命，将在大选前负责外交和“捉紧”政府与沙地阿拉伯的关系。作为政治贵族，希山与沙地皇室一些未来接班人，都有良好关系。

他说，也有西媒说纳吉和阿末扎希将在选前专注国内政治、选战，希山凭处理MH370时的标青表现，已成纳吉认为的最好处理外交人选。“MH370是希山近年的政治代表作，流利外语和稳健风度深获外媒赞赏。”他也不否认，了解巫统政治传统的观察家，都知晓巫统对选取接班人，都有不成文的传统，就是除了“势力”也看重“血统”。希山慕丁具备许多先天优势。“这些优势正是他是政治贵族（Blue Blood）。不过，一切还视大选后变化。”

希山慕丁父亲，为已故第三任首相敦胡先翁。另外，回顾大马历任首相，在任相前都会经历一条“任相历练之路”，即会受委任在教育部长、内政部长和国防部长，3个重要职务。目前身任防长的希山慕丁，其实已完成上述历程。

谢诗坚：或大选后委要职

著名时评人拿督谢诗坚认为，希山慕丁被任命或为纳吉的选后退位铺路。据巫统过去接位传统，非政治贵族难成一党之主。希山或会在大选后，被委以要职。

他指出，在巫统政治中势力和“血统”同等重要。过去以来，类似的突然任命，尤其出任特别任务部长的例子不多，最近的例子或是敦马哈迪于1998年罢黜副手安华后，“传召”敦达因回朝。只是，敦达因当年受委经济特别事务，并非为接班，是为敦马稳住国内经济。

“每任首相的这种任命都有其政治意义。纳吉的任命也不例外，但巫统的动静变化应在大选后。”

他指出，纳吉目前备受在野攻击，面对经济不振和一马风暴等压力，大选后或会选择退位，并不出奇。但巫统过去传统，接任主席者一般非“完全平民”出身，必与巫统政治贵族有关。他举例，首任首相东姑就是皇族、次任首相敦拉萨、第3任首相敦胡先翁和第5任首相阿都拉，都是政治世家。

第4任首相敦马哈迪虽“看去”是平民出身，实际上敦马夫人娘家也是世家，多名兄长分别是陆军参谋长、国家银行总裁和雪州大臣等。他也补充，第3任首相敦胡先翁在位时，曾有意提拔公务员出身的时任内长嘉沙里沙菲宜，但后者曾两度在巫统党选中，竞逐副主职失败，只中选最高理事。

“但胡先翁想破格提拔他作副首相，却遭时任3名副主席即马哈迪、东姑拉沙里和嘉化峇峇反对，反对胡先翁不按巫统顺位常规，必须3中选一。”

最后，嘉化峇峇因没有强大学历背景率先出局，东姑拉沙里是才华洋溢，但却因贵为“皇族”，胡先翁不愿委任，反让敦马中选。“胡先翁是政治世家，但东姑拉沙里是皇族。在马来政治中，由一个世家来管一个皇族，胡先翁觉得或在未来有麻烦，反而放弃。”

所以血统考量，在马来政治中是一项考量。他也认为，纳吉暂时仍会保留阿末扎希副揆一职，直到大选后，才再作安排。