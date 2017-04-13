巡视达城空军训练基地 首相满意工程进展 国内新闻

（芙蓉13日讯）首相拿督斯里纳吉今早巡视座落在芙蓉达城的国内最大空军训练基地，并对工程的最后进展感到满意。

陪同者有甫受委任的首相署特别事务部长兼国防部长拿督斯里希山慕丁、青年及体育部部长凯里、首相署部长拿督斯里阿都拉敏、森美兰州务大臣拿督斯里莫哈末哈山以及空军总司令拿督斯里。

纳吉在巡视工程及进行闭门会议一个半钟后，没有召开新闻发布会，直接于中午11时30分左右乘搭直升机离去，把发言权交由当前备受瞩目的希山慕丁。

记者会上，询及受委首相署特别事务部长事宜，希山慕丁重申感谢首相的信任，一切工作范畴仍有待与首相商榷。

他说，对于达城空军训练基地工程进入最后阶段，首相感到非常满意。

“我也恭贺所有与这项庞大工程有关的部门与人士。”

他说，吉隆坡现有的空军训练基地空间不足，因此政府将增建及提升国内各州空军训练基地，而坐落在芙蓉达城的空军训练基地将成为全马最大，占地630万平方公尺，总耗资27亿令吉。

他指出政府未来也将提升位于东马砂、沙两州，西马霹雳、森州及雪州的10个空军训练基地，并在柔州、彭亨、霹雳和沙巴增建5个军训基地。