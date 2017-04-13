被指拟邀美国干预国事 林冠英挑战伊党示证据 北马新闻

（槟城13日讯）针对伊斯兰党主席拿督斯里哈迪阿旺指民主行动党持双重标准，不认同伊党与巫统洽谈，却拟邀美国干预国事，槟州首席部长兼行动党秘书长林冠英反挑战对方示出证据或点名涉及者。

林冠英指这是一项毫无根据性的诬蔑，因为对方在发表有关言论时，根本没有示出任何证。他相信，伊党是企图转移视线，因为公正党班登国会议员拉菲兹揭露伊党有人涉及一马丑闻，但该党必须出示证据，而如果为确实，行动党将采取必要行动，否则哈迪阿旺就是在讲骗话。

“行动党根本没有如哈迪阿旺所指的那些关系，就连新加坡也是州与国之间的关系，相信国阵应该跟新加坡更为亲密。”

他强调，伊党对一马公司事件毫无兴趣，但也不应该使用类似的招式，以及行动党也可以用同样的招式，指对方与叙利亚和伊朗的什叶派组织屠杀逊尼派教徒有关系，但行动党却不会及也没有这样做。他重申，行动党不会用这样的肮脏手段，因为它要凭据说话，以及它也促请伊党解释，该党在一马公司事件中的涉及程度。

他是于周三在一项记者会上，如此指出。另一方面，林冠英也对哈迪阿旺早前的不“文雅”言论感到遗憾，并认为类似言论不应该出自一位宗教师及领袖的口中。但他补充，这也不是第一次对方以不“文雅”言论来攻击行动党，早前就曾以“猪”来形容行动党。”

他说，一名州务大臣或“要成为首相”的人发出这样的不礼貌言论，让人感到遗憾，而这样的言论也似乎想引起非伊斯兰或非马来人的愤怒。早前哈迪阿旺是形容行动党为新加坡人民行动党在大马的“遗粪”。