甲7市民入禀高庭 挑战新选区划分建议 国内新闻

（马六甲13日讯）甲州7位选民入禀马六甲高庭提出司法检讨申请，寻求宣判停止选举委员会建议的新选区划分，由于辩方需要时间准备相关文件，因此案展至本月21日开审。

此案诉方分别是郑书聪、梁丽欣、阿祖拉、林家声、诺依占、阿米尔及阿姆兰，主要是来自马六甲市区国会及武吉卡迪国会选区的选民、非政府组织及政党代表。（部分人名译音）

诉方列大马选委会、选委会主席拿督斯里莫哈末哈欣、秘书拿督阿都甘尼为第一至第三个答辩人。

诉方律师团代表是以著名人权律师拿督安美嘉为首，辩方律师则以苏查娜为首。

诉方发言人郑书聪（研究员）在案件展延后向媒体表示，他们是基于选委会在进行第一次及第二次选区重划的程序中，有违宪法且不符“一人一票”的原则，所以入禀法庭要求司法检讨。

他说，诉方代表律师在上周已呈上相关文件，案件原定今日开审，唯因为辩方需要更多时间准备文件，因此高庭法官拿督华兹阿南迈丁米拉再把案件展到下周五（即21日）全面聆审，并作出裁决。

他说，诉方寻求司法检讨申请之余，也寻求高庭谕令选委会暂缓在州内选区重划建议而进行的听证会。

甲州行动党主席郑国球、秘书邱培栋、甲州公正党主席三苏、甲诚信党主席阿德里及多名领袖及受影响的选民，都出席关心此案进展。

甲州也是继雪州和吉隆坡之后，第三个有民间代表入禀法庭针对选区重划课题挑战选委会作业的州属。