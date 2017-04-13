谈谈言论自由 异言堂

文：长林

某国会议员在国会发表争议言论，引发轩然大波。事后其同党某位州领袖表示，该国会议员有权发表自己的看法。很多大马人以为，言论自由就是有权发表自己的看法，其实，这只是言论自由的一部分。

一般来说，言论自由有三项要件，一、你有权发表自己的意见。二、其他人也有权批评你的意见。三、其他人有权拒绝聆听你的意见，这才是较为完整的言论自由。国会议员有权发表自己的意见，其他人也有权批评他的意见，两者都是言论自由，同样应该受到保障，并不因身份有别。

假使只准国会议员发言，却不准平民批评，那是封建时代的状况。如今国会议员是选举产生，人民可以让你当选，也可以让你落选，国会议员只是人民的代议士，当选、落选由人民决定，享有的薪资、福利更是来自民脂民膏，理应接受人民监督。所以，人民有权批评国会议员的言行。

国会议员在国会的言论享有免责权，意即不会遭受司法提控，这是为了让国会议员畅所欲言，明文给予的保障，各国皆然。但，不受司法提控是一回事，人民的感受又是另一回事。人民若不同意代议士的言论，有权公开批评，要求撤回言论，甚至更激烈的抗议，如要求所属政党负责，选举时反辅选，企图让某人落选等等，只要不涉及暴力、诬陷，同样属于言论自由的范畴。

言论的传播，当然与身份有关。咖啡店安哥的意见再好，也难以吸引媒体报导，但我们不能一口咬定是媒体歧视咖啡店安哥，而是现有资源无法让人人随心所欲发表意见。再说，现代事务分工复杂，许多议题涉及专业知识，绝非普通人想当然尔这么简单。于是，能在媒体谈论公共议题，除了官员、代议士之外，其它多半为社团领袖、学者专家之类，一般人的意见很难被看见、散布。

大马的国会议员，在国会殿堂发表争议言论，并非第一次，应该也不会是最后一次。有些口角纠纷大可一笑置之，但当某些争议言论，可能造成社会的重大影响，人民有权要求国会议员为其言论负责，并制止争议言论的影响力。是否见效，就要看人民反弹的意志和力量，到底有多大，政治从来都是比实力的。

如今社会变迁日益快速，相应的社会规范同样改变很大。过去不恰当的言论，有些现在看来没什么。然而，言论适当与否，不应由一人或一党决定，应该透过公开言论集思广益，让社会大众取得一定程度的共识。大马人以往很少在公共议题表示自己的意见，现在开始参与仍不嫌晚。