数十人歇斯底里尖叫 北海一中学学生疑中邪 北马新闻

（北海13日讯）北海一间中学数十名学生疑集体“中邪”，轮流在课室内歇斯底里尖叫，引起一阵恐慌！

该事件周三早上约8时30分发生。据悉，事发时，一名学生不知何故神色不对劲，尔后开始坐立不安不断尖叫，接着，其不寻常的举动如同“传染病”般开始蔓延给其他同学，让许多学生集体陷入竭斯底里的状态。

据目击者透露，更夸张的是，除了在同一间课室内流传外，其它课室的学生也中招，最终，受到“波及”的学生多达数十人。

当天中午时分，受影响的学生陆续被父母带回家，该风波在下午约1时结束。至于，下午班学生则如期上课，不受影响。

该校学生人数约千名，在上述事件中受影响者以巫裔学生为主，并有少数华裔及印裔学生中招。

本报记者周四中午到该校走访时，发现学校如常上课。惟，昨日受“牵连”的学生中，不少人都没来上课及在家休息。今日学校的学生出席率算高。

请巫师作法

此外，据一名知情人士向本报记者透露，该校将于今晚请来巫裔法师作法，以让学生们安心。

“不幸中的大幸是，上述事件并没有造成任何意外事故，师生们也仅受虚惊。”

今日，也看到华裔家长带着孩子在校门外进行膜拜仪式，以祈求平安。该家长表示膜拜主因是基于昨日发生的事件，惟，其孩子向母亲使了个眼色，阻止她继续发言。

另一方面，至截稿为止，校方也未对事件作出任何回应。

心理学家： 患者极度焦虑所致

学生“集体中邪”事件，临床心理学家认为是患者们极度焦虑而产生的情况，心理辅导是最有效的解决方式。

“去年和前年，吉兰丹学校发生多次学生集体中邪事件而需要关闭，校方找了很多巫师和法师作法，还是没有见效，最后找了卫生局官员和心理学家辅导，情况才改善。”

该名不愿具名的心理学家表示，极度焦虑而产生的状况，在医学上，是解离症（Dissociative Disorder）的一种，患者需要学会放松和管理自己的压力，情况就会减缓。