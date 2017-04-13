清账洗牌重布局 抹袖舞风再试刀 隆门客栈

文：胡一刀

『希山突然加委之后，烂牌又变成了好牌。动作真真假假、传言虚虚实实，要是全都炒在一起，难免引起大家浮想翩翩，尤其关于纳大人会否退位、扎大人是否失信任被挤一边，还有希山或接棒首相的问题。』

国防部长希山慕丁突然被加委首相署特别任务部长，朝野一时无不愕然。

2015年7月，当纳大人革除慕尤丁，委任扎大人为副首相，不少人以为希山慕丁拿了一手烂牌，尤其各方诸侯虎视的巫统三席副主席，有人预测希山恐被凯里、玛兹尔、依斯迈沙比里等挤出榜外。

话虽如此，2015年11月，默迪卡中心民调显示，最受欢迎的纳大人接班人之中，希山竟获得19.4%最高支持，随后为凯里8.6%、扎大人8.4%。果然，民意和党意大不相同？又或民意调查另有玄机？

记得2013年巫统党选，三席中选副主席票数排名依序是扎大人、沙菲益（已退党并在沙巴另立新党）、希山慕丁。纳大人委任副首相取代慕尤丁，没有选择表弟希山却选择扎大人，可能便与扎大人副主席得票有关？

然而，纳大人却留了一个后着。怎么说呢？原来，慕尤丁先后革除官职和党职之后，副首相虽说由扎大人填补了，但巫统老二并没有明确安排。而扎大人仅仅受委“代署理主席”，兼保留副主席一职。

换言之，巫统老二至今依然悬空，以留待党选由代表票选。奥妙的是，扎大人曾建议召特大修改党章，把巫统“代署理”纳为正式党职。扎大人认为绝对有此需要，因为近年署理曾三度悬空，包括1998年阿都拉（安华革职）、2003年纳大人（马老爷辞职、阿都拉接位）、2016年扎大人（慕尤丁革职），先后都曾出现巫统“代署理”。

只是，“代署理”纳为正式职位，感觉上总是有点怪怪。最神是，扎大人是这样解释的，“也许有天希山或会负责署理的角色，谁知道呢？我也得顾及他的利益呀。”

还有还有，扎大人说这番话时，原来希山也有在场。哦，兴许这样说吧，所谓“代”毕竟是代，一旦“代署理”成为正式，则意味不能随心所欲撤除？又或许，扎大人担心“代署理”随时有被取代的风险？

可是，纳大人一直未有表态。都说，纳大人不想太快钦点副首相，又说他对扎大人怀有戒心云云，于是江湖早就流传希山随时从旁杀出。

朝野莫不沸沸扬扬猜测，希山防长兼任特别任务部长，是不是部署希山取代副首相的行动？

首先，兼任两个部长，本来没啥奇怪。而且，拉萨、马老爷、阿都拉时代，都曾委任过特别任务部长。只是，奇怪的是纳大人有什么特别任务，是其他部长（包括扎大人）不能负责的，非要希山出手不可？

纳大人对扎大人的“保留”是什么呢？何以，扎大人不止一次表态101%效忠纳大人，甚至形容不会把筷子伸到别人的盘子里？一句话，是不是扎大人嗅到了一些危急的讯号？

一句“也许有天希山或会负责署理”，或多或少勾勒了扎大人的耐人寻味？还有还有，犹记得今年初扎大人突然踢爆，有人部署在来届大选时动手，在其选区霹雳峇眼拿督铲除他。

是谁要倒扎大人呢？朝野一时诸多揣测，亲马老爷的马夫兹声称肯定不是在野党。哦？不是在野党又是谁？沸沸扬扬一个星期之后，扎大人终于澄清不是来自国阵，但已经引起江湖诸多猜疑。

上个月，亲纳大人的网络重炮手RPK，发表一篇“希联称扎大人将离开巫统加盟马老爷”。文中，RPK声称希联欲制造混乱，散播扎大人将在大选前退党，并加入马老爷的土团党云云。

你看，动作真真假假、传言虚虚实实，要是全都炒在一起，难免引起大家浮想翩翩，尤其关于纳大人会否退位、扎大人或希山接棒的问题。

希山烂牌又变成了好牌。江湖传闻纷纷扰扰，都说纳大人或在大选前下野，扎大人或失信任被挤一边，并由希山接任首相大位云云。但也有一说，纳大人只有在大选后才会让位。只是，现在谁才是国阵政府的第二号人物？有人说还是扎大人，有人却指新贵希山。还有人说希山现在等同第二副首相。

觅得一副贴切对联：“清账洗牌重布局，抹袖舞风再试刀。”是的，重布局，再试刀，也是人事洗牌和利益重组。希山的表现、扎大人的动向，都可能影响大选战绩和巫统沉浮。风云越来越变幻，江湖越来越无常，且待胡一刀下回分解。