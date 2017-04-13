日本皇太子访马 小邮票记载对大马印象 国内新闻

（吉隆坡13日讯）一枚小小的邮票，记存着诗人余光中小时候的乡愁 ；一枚小小的邮票，记载着日本皇太子德仁亲王小时候对马来西亚的印象！

配合马日建交60周年，即日起，日本皇太子德仁亲王对我国展开5天访问，将出席国家元首莫哈末五世陛下所设的国宴、拜会首相拿督斯里纳吉及首相夫人兼国家学前教育精明计划主席拿汀斯里罗斯玛，同时出席会见留马的日本公民等活动。

这是于1989年受册封为皇太子后，德仁亲王首次访马，不过是第二度来马。

原来在1970年，17岁的他随当时以皇太子身份官访我国的父皇明仁天皇与皇后美智子来马，由于有收集邮票爱好，在看见我国邮票，开始对我国产生兴趣。

昨天，日本大使馆发言人召开记者会，汇报皇太子访马行程，更口译皇太子启程前发表的全文谈话。

皇太子透露，他年幼时收藏了一张 1960年“马来亚”邮票，邮票上有个人肖像及一头老虎，感到非常特别及好奇，便询问父皇及母皇，得悉它来自马来亚联邦。

发言人说，这趟来马前，皇太子重看这本集邮簿，发现邮票人物正是当年的柔佛苏丹依斯迈殿下。

皇太子指出，他所认识的马来西亚，是个多元及相互包容的国家，我国的三大种族随因宗教与文化有别，也能和平共处。

“马来西亚的成就是基于她的多元性及包容，这个国家可成为处处冲突的世界的一个典范。”

他期待向我国学习借助多元民族、宗教与文化，作为发展动力的经验。

他也认为，尊重多元的态度应延伸成为东盟的区域标志。

我国外交部认为，德仁亲王的莅访，将加强马日两国的密切关系，同时促进两国领袖的关系。

它发文告说，马日建交60年，两国关系稳健成长，“向东学习”是两国合作的催化剂之一。

德仁亲王背景

德仁亲王出生于1960年2月23日，幼名为浩宫（Hironomiya），是当今日本天皇明仁与皇后美智子的长子，也是日本皇室第一顺位的继承人。

幼名及名字分别出典自《中庸》“浩浩其天”和“苟不固聪明圣知达天德者”。

他于1988年在学习院大学考获人文学硕士学位，接着到英国剑桥大学留学，获得剑桥大学颁发名誉法学博士学位。现任日本红十字会名誉副总裁、学习院大学历史馆客员研究员。

1986年的一次音乐会上，他与外交官的女儿小和田雅子相识，1993年6月9日共结连理，于2001年12月1日长女敬宫爱子内亲王诞生。

目前，他一家居住在东京都港区元赤坂二丁目赤坂御用地内的东宫御所。

德仁亲王爱好广泛，多才多艺，喜欢爬山，擅长写作，特别是音乐天赋过人，会拉中提琴和小提琴。

今年2月庆祝57岁诞辰时，他首次正式就父皇表达退位意愿发表感想，展示了继承皇位的决心，表示希望与民众同甘共苦。

德仁亲王访马行程

4月13日（四）

傍晚5时30分乘专机抵达吉隆坡国际机场

4月14日（五）

到国家纪念碑献花

与罗斯玛会面，参观国家学前教育精明计划中心

到马来亚大学发表演说，与日本留学生校友见面

出席马日建交60周年晚宴

4月15日（六）

访吉隆坡日本学校

与首吉共进午宴

参观精明隧道及控制中心

莅临日本大使官邸与留马日本公民会面

4月16日（日）

参观国家博物馆

出席吉隆坡日本俱乐部举办的中学生日语演讲比赛

会见日本后裔

在国家皇宫出席国家元首安排的晚宴

4月17日（一）

早上乘搭政府专机返国