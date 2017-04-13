父吸毒母出走 豫幼童迫住垃圾岗 国际新闻

(郑州13日综合电)河南新乡市年仅2岁的男童“臭蛋”还在牙牙学语阶段，本应是被父母疼爱的年纪，却因父亲吸毒，以及母亲离家出走，令他成为有父母的“孤儿”。“臭蛋”每天生活在俨如垃圾岗的家里，无人照料。

近日有网民发出求助，指年仅2岁的“臭蛋”因母亲离家出走，父亲长期吸毒导致精神失常，鲜有回家，令他时常独留在家，有时甚至三餐不继。求助网民表示，男童平日饿了就将手指伸在嘴里吸吮，睡醒了就泪，哭累了就睡，境况令人心疼。

从网民提供的图片中所见，男童居住的地方凌乱不堪，遍地垃圾，与垃圾堆无异，而男童则坐在脏乱的床上，非常瘦弱，而且私处更有溃烂情况。

网民又指出，他在个多星期前在网上得悉男童的情况，到现场查证后在网上发出求助。“臭蛋”是义工为男童取的名字，男童现时由义工每日轮流带回家中照顾。

据男童所在的社区有关负责人表示，男童没有出生证明及户口，因此无法确定其实际岁数，亦无法确定其亲生父母身份。男童的外祖父母已经不认女儿，更不认该个没有户籍及出生证明的孙儿；男童祖母亦因其身份无法确认而拒绝抚养。

目前，当地警方、妇联、民政局等部门正在核查男童身份，希望尽快找到其亲生父母，登记户口。另外，当局亦将为男童现时的父亲进行亲子鉴定，如确定两人为亲生父子，再根据其环境及生活条件再决定会否将男童交还其抚养。