诞下赖家首名内男孙 夫家送姜酒感谢Ella 娱乐新闻

报导：郑欣玲

（马六甲13日讯）马六甲媳妇Ella为赖家诞下第一个内男孙，夫家将延续客家大埔人的传统，为媳妇送上姜酒表示感谢。

Ella的家公赖敏来今天在住家受《光华日报》访问时透露，由于关卡限制，无法带上亲自酿制的黄酒，他和太太准备赴台湾探儿媳和孙子时，会在机场购买姜酒（Ginger Wine）取代传统酿制的姜酒。

“我记得当年太太生下儿子时，我母亲有送上以姜酿制的黄酒给太太娘家，表示祝贺和感谢为赖家添孙。”

所以，他说，尽管这次无法有传统黄酒送给媳妇，也至少有“姜酒”延续大埔人的传统。

赖敏来也指出，相信是儿子忙着陪媳妇待产很累，昨天虽然媒体大幅报导Ella已生产的事，他一直未能联络上儿子证实，直到今早太太再传讯息给儿子询问母子是否“OK”时，儿子仅以简单的“OK”回覆，也让他两老放下心头大石。

“孙子怎样分娩、多重等等，我们也还不知道，反正我们已订好机票赴台，所以现在也不必问多多，让他们好好休息，到时去到就懂了。”

据悉，Ella分娩后入住专业月子中心调养身子，所以长辈都不必担心孙子和媳妇的照顾问题。

内孙名字尚未确定

赖家第一内孙乳名叫“进宝”，真正还未确定取什么名，赖敏来认为，就由年轻人他们去决定。

他说，如果依照他们的族谱，男孙是来到“昌”字辈，不过，到时儿子会不会遵循，他们老人家都不介意，毕竟这已是摩登时代，年轻人有自己的想法。

他透露，今年9月会带着移民澳州的两个妹妹回大埔寻根，若情况许可，也打算带着男孙一起去，并把男孙的名字也列在家族的祠堂子孙名册内。