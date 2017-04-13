男子骑摩托外出失踪1周 家人求助民众寻人 国内新闻

（新山13日讯）32岁工厂员工骑摩托车外出失踪，至今超过一周，音讯全无，家人心急如焚求助热心人士帮助。

上周四（6日）午夜11时45分，郑俊豪骑蓝色的丰田摩托车外出后，一直没有回家。

隔天下午4时左右，其家人接到郑俊豪老板的来电，才得悉他没上班，当时以为他是旷工，不以为意，直到晚上不见他回来。

家人尝试寻找及打听他的下落，始终不果，连其朋友也一概不清楚行踪。

因此，在本周日（9日），郑俊豪家人到士姑来顺利花园警局报案。

27岁失踪者妹妹郑慧慧今日携带73岁父亲郑亚九，透过民主行动党柔州士姑来州议员巫程豪召开记者会，以寻找长兄下落。

她说，大哥和父母、二哥与她住在旺地花园，一个多月前才在现有工厂工作，平日是傍晚5时放工，而在傍晚6时至晚上10时，在住家附近一家斋菜店兼职。

她指出，大哥平时放工习惯回家洗澡，再骑摩托车外出到附近的咖啡店打包夜宵，失踪当晚虽然没有做兼职，但如常在晚上外出打包夜宵。

“相信他当天只是外出一会儿，所以电话放在家里充电，平时戴着的佛牌也在家里，身上只携带一个钱包。”

她说，大哥当晚没回家，家人以为他到朋友家过夜。

郑慧慧说，直到隔天晚上大哥仍没回家，家人才觉得事有蹊跷，因此四处寻找及打听他的下落，包括他常去的咖啡店、兼职打工的斋菜店以及新山区政府及私人医院，始终不果。

“他平时为人沉默，失踪前没有异常行为，会与家人聊起工作上的点滴，没听说他在工作上有面对压力。”

她透露，她有查阅大哥手机内的whatapps 、脸书等，皆没有发现任何最新线索，大哥最近也没有结识新朋友或结交女朋友等，至今仍是单身。

郑俊豪身形中等，身高171公分，离开家时身穿摩托杰克及蓝色短裤，戴着一副眼镜，只携带一个有身分证的钱包。

任何人若见过郑俊豪或有其消息，请致电巫程豪012-720 5909或行动党振林山区国会议员办公室 07-512 7652。