同居半年 江苏少妇惊悉“男友”竟是女骗徒 国际新闻

（南京13日综合电）江苏赣州少妇林璐，去年认识了据称在政府工作的“刘健”后，便对“刘健”产生爱意，即使林璐与“刘健”两人已有家室，仍决定背着家人展开同居生活。

直至去年底，“刘健”主动提出协助林璐的朋友办理房产证，共向对方索要了2万2000元人民币（约1万4100令吉），但却没有成功办理及归还，林璐才发现“刘健”的骗子真面目。

更令人惊讶的是，随着警方将“刘健”抓获，警方发现林璐的男友“刘健”，其真身竟是一名妇人，而这妇人的真名其实叫刘春美。目前，涉事的妇人已向警方坦承罪行。

据林璐表示，她去年认识“刘健”后，即产生相见恨晚之感，虽然“刘健”告诉她自己已有家庭，但两人仍很快确立了情人的关系，开始同居生活。

及后，她还带着“刘健”认识了自己最要好的朋友王春兰，通过多次接触，王春兰亦渐渐接受了“刘健”，三人关系变得十分亲密。不过，令她感到奇怪的是，她与“刘健”同居的半年间，两人虽同床而睡，但“刘健”却一直未与她发生肉体关系，甚至未曾在她面前换衣服。

及至去年底的一次聚会中，王春兰向“刘健”提到其房子住了10年，仍没有办理好房产证，“刘健”主动提出帮忙，并分四次向王春兰收取了2万2000元人民币的费用，承诺于今年春节前可办理妥当。

到了今年2月，王春兰所申请的房产证仍无任何消息，而“刘健”却拒绝还钱，王春兰才决定报警，并揭穿“刘健”的身份。随着警方的调查，更赫然得知“刘健”竟是一名妇人。