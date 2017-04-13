3航警全被停职！ 陶大卫2律师要求“保存全部证据”

（纽约13日综合电）根据外电最新报道，美国联合航空事件中，3名拖走亚裔医师陶大卫的航警，其中2人也已遭停职，加上之前已停职的1人、3人职务都受到影响。

《路透社》报道，芝加哥航空管理局宣布，这两名航警“行政休假”，直到调查结束再进一步通知；另外，把陶大卫从椅子上拖下机的航警，则在事发后就已被停职调查。这3人的姓名未被公布。

此外，陶大卫除了聘用律师戈兰，另也找了律师米图洛，两人都是相当知名的律师；米图洛曾达到的和解金额超过10亿美金，在上诉案中战无不胜，被誉为“全美10大律师”。

陶大卫已透过律师向芝加哥库克郡巡回法院，提出紧急请愿，要求保存事件中所有的影片、座舱声音档、旅客名单以及其他相关的证据。律师说，“保留和保护这些物件是必要的”。

陶大卫11日时透过律师表示，“自己仍在住院治疗”；此外，他雇用两家芝加哥律师事务所来打官司，一家事务所专门处理人身伤害案件，另一家则擅长处理公司治理事务，向联航要求至少百万美元赔偿。#