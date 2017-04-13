美联航止血 溅血班机所有乘客全额退款 国际新闻

（纽约13日综合电）美国联合航空9日强拖旅客离开机舱引发全球挞伐，眼见风波越闹越大，联航宣布，当天搭上那个航班的乘客，都可以获得全额退款。

《纽约邮报》报道，联航发言人表示，9日搭上3411班次飞机从芝加哥前往肯塔基州路易斯市的乘客，都将“获得机票费用的补偿”。

当天联航因超卖机位，强拖69岁医生陶成德下机，导致他血溅机舱。航警粗暴的画面在网路疯传后，全球挞伐声浪不断。

当时坐在陶成德身后，拍下他被脱离座位前画面的路易斯市居民康明兹周三在脸书贴文，感谢大家把影片传出去。

“感谢所有朋友和朋友的朋友，分享我拍下的陶医师被脱离航班前的影片。”她也为陶大卫说话，表示陶大卫“并没有比其他乘客‘怒气冲冲或咄咄逼人’，他只是想回家”。

“航空公司直到周一下午2时才能让他回家，他和其他乘客一样烦躁，询问为何选到他，并解释他是医生，上午要看诊。”

“航警上机带走他之前，我没担心过我的安全，没担心我小孩的安全，或担心我还怀有身孕。（但事情发生时）我担心坐在他正后方的我们会被肢体冲突波及，还担心在狭小的空间里，如果员警有武装该怎么办。”