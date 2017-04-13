防长希山慕丁受委 兼任特别事务部长 国内新闻

（布城12日讯）国防部长拿督斯里希山慕丁受委兼任特别事务部长，以辅助正副首相执行任务。

据悉，这项委任获得正副首相的同意，并即日生效。

据了解，这只是希山慕丁掌管的职务中再增加一项而已，并非新添部门。

魏家祥：将协助育强华小

马华署理总会长拿督斯里魏家祥表示，马华将会全力协助吉打育强华小土地被征用的问题。马华居林州议员蔡通易已经向他汇报此事，马华中央也会开会商讨此事。

他续说，政府学校与政府资助学校的校地拥有权分为11种类与16种类，尽管如此，但很多的校地界限模糊，难以清楚分类。他也说，若校地属于政府地段，政府不会拿回土地或强逼搬迁，反之若地段属于私人地段，在法律角度是属于持有人。

他说，由于育强学校正在上诉，马华也非常关注，并会开会商讨找出方案。万一上诉失败，就得找解决方案。

“只要我们能够给予协助，无论是搬迁或在其他地方建立，这是我们责无旁贷的，马华创党的信念。”

也是首相署部长的魏家祥今天受询时，如是表示。

魏家祥也透露，内阁关注全球发生恐怖袭击事件，我国也不能掉以轻心，因此，要加紧防备及提高大家忧患意识。

他说，相关部门包括国家安全理事会将会草拟标准作业程序，以在迎接大型活动时提高警惕，控制我国的保安，避免类似事件发生。

他也表示，内阁也关注讨论在外资涌入之际，如何让本地商家从中受惠，并深入讨论让本地商家与这些外资接轨，各相关单位包括国际贸易及工业部及首相署中小型企业拓展中心也会朝这方向发展，善用现有的供应网，来协助本地商家。

阿末扎希有信心希山慕丁能胜任

副首相拿督斯里阿末扎希支持国防部长拿督斯里希山慕丁，受委出任首相署特别事务部长。

他今日发文告说，他支持委以希山慕丁的重任，协助首相处理特别事务及使命，以巩固双边关系，以及能够让政府行政更顺利运作的特定任务。

他指出，这项委任非常恰当，且有信心希山能胜任该职。

委任获副首相同意 促有心人勿挑拨离间

国防部长拿督斯里希山慕丁强调，自己被委为首相署特别事务部长，是出自首相拿督斯里纳吉的决定，并获得副首相拿督斯里阿末扎希的同意，所以促请有心人勿挑拨离间。

首相纳吉今日宣布，委任希山慕丁出任首相署特别事务部长，不过这只是希山慕丁掌管的职务中再增加一项而已，并非新添部门。

对此，他非常感谢首相纳吉的委任，并承诺将辅助副首相拿督斯里阿末扎希，全力巩固首相的领导。

希山慕丁周三接待沙地阿拉伯代表后向媒体透露，首相的委任是他给予自己的信任。不过详细的职务范畴，他表示会与首相会面后才得以了解。

他提醒有心人士，自己被委任有关职务，是首相纳吉的决定，同时也获得副首相阿末扎希的同意，所以不要挑拨离间。

“详细的范畴需要和首相纳吉商讨，但这也给了我一个机会，去协助副首相执行任务，巩固首相的领导。”

早前，公正党副主席拉菲兹认为，首相纳吉的有关安排，显示希山慕丁已经取得表兄纳吉的支持。

不过，希山慕丁强调，有关言论是拉菲兹自己的玩弄模式，而且这是其职责之一。“这是他玩弄的言论之一，但我必须告诉他，他的计谋不会得逞的。”