玻大臣促向马云学习 鼓励年轻人数码创业 北马新闻

（加央12日讯）玻璃市州务大臣拿督斯里阿兹兰促请玻州人民迎头赶上转型的新列车，别让机会落到别人手中。他鼓励年轻人向阿里巴巴集团创办人马云学习，善用数码创业。

他说，现今社会不能再单单依靠传统经营方式，随着大马推介数码自由贸易区，即使不出外，民众也可以在家上网买卖东西，这是新趋势。

他鼓励年轻一代充实自己的智慧，给自己加入这项巨大效应的发展潜能，保证有好的收入。

阿兹兰周三在玻州议会休息时间这么说。

他也说，这平台是为年轻人和中小企业而设，提供他们机会创业，同时鼓励国内的传统实体企业，能够跟上步伐，加入电子商务领域，让贸易扩足更大的范围。

警方会处理掉旧炸弹

阿兹兰说，在玻璃市马来西亚大学一个建水槽的工地附近发现的一枚炸弹，并不会造成威胁，因为只是一个旧炸弹。他相信警方的效率，会在最短时间内将炸弹处理掉。

此外，阿兹兰说，若边境关卡开放24小时的措施真的落实之后，有助于玻州马泰边境旺吉辇关卡，恢复早前因乱葬岗事件而关闭的自由通行措施。

巴当西丁垃圾场仍操作

玻州地方事务委员会主席莫哈山说，玻州巴当西丁垃圾场目前还有操作，直到2019年。不过一部分垃圾已从今年4月10日起，陆续送往林巴玛斯的新垃圾场。

他在玻州议会上，回答英特拉加央岸州议员曾敏凯时，这么说。