国家元首登基日适逢穆罕默德诞辰 吉民将享2天假期 北马新闻

(亚罗士打12日讯)吉打州务大臣拿督斯里阿末巴沙宣布，4月24日的国家元首登基日公共假期适逢吉州穆罕默德迁移日公假，因此，吉州在翌日(25日)将进行补假，吉州人民将享有2天休假。

他是在周三进行州行政议会会后，在记者会上如是宣布。

也是吉打足球公会主席的他，被询及吉州足球队总教练陈清和几时离开吉州足球队时表示，目前陈清和还是吉州足球队总教练，至于他几时前往国家足球队当助理教练，吉打足球公会将与大马足总进行讨论。

他坦言，正当一名总教练要离开，州政府当然要寻找一位合适的新教练来训练现有的足球队，目前州政府已物色了两三名国内外教练，以便在陈清和离开吉州足球队之前有适合人选填补其空缺。

另一方面，大臣阿末巴沙说，吉州国阵已做好准备，来应付来届大选，即使大选落在今年10月或明年举行，国阵，包括各成员党都已准备就绪。

“我本身也经常巡回各区部访问，了解战情，而各区部竞选机制也已经启动，包括主办应付大选竞选工作的干训营。”

他有信心国阵将会在第14届全国大选捍卫吉州政权，吉州人民将继续与国阵同在。

与此同时，他也针对伊党波各先那区国会议员拿督马夫兹日前带领数位居民闯入议会厅，欲提呈备忘录予他一事做出回应，他说，他不接受马夫兹的备忘录，因为对方以不礼貌及不尊重吉州议会常规的方式来提呈，不过，有关备忘录最终还是交到其手上，州政府还是会给予关注。

他揶揄马夫资要逞英雄，在找平台来作廉价宣传。