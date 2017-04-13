罗添权吁业者 顾好自家牛只 国内新闻

（怡保12日讯）霹州马华公共投诉局主任罗添权呼吁霹州养牛业者必须看顾好自家牛只，别让牛只四处游荡，否则可别怪当局执法人员严厉对付。

他今日针对本月5日于华都牙也发生的一起摩托撞及水牛，导致该名19岁华裔骑士郑永健不幸惨死一事，召开记者会如是呼吁。

他说，牛只四处游荡这一问题，其实已困扰民众多年，他也曾接获许多居民的投诉，游荡的牛只除了为居民带来环境卫生的问题，其中也包含安全隐忧，当地于去年5月也曾发生类似意外。

华都牙也县议员袁展豪表示，华都牙也县议会去年9月已通过一项议案，即养牛业者不止需向兽医局申请养牛执照，同时也需向县议会登记所养的牛只。

据据上述新措施，牛主必须按照所养的牛只数量向当局登记，以获取县议会所发的养牛准证，同时也必须向当局提交一定的登记费用，即20头牛以下500令吉、20至50头1000令吉及50头以上2000令吉。

他也指出，当局已向当地约61名养牛业者发出相关通告，然不受理会，只有仅仅15名业者前往当局了解有关新措施后不了了之，并无任何人向当局登记牛群。

他说，由于牛只并无任何登记记录，出事后更无人承认，导致当局面对这一问题颇为棘手。

另一方面，怡保市议员梁志伟也表示，对于违规养牛者的罚款，已从每只牛只250令吉的罚款，提高至目前最高2000令吉。

他说，针对这一问题，当局也曾展开数次的取缔游荡牛只行动，包括本月7日凌晨1时，在万里望新市镇展开的取缔行动，共取缔了3只违规牛只，并向牛主开出有关罚单。

据悉，所取缔的牛只会被送往各地方政府的养牛场扣留，牛主需在缴纳罚款后才可领取，尚若逾期无人认领，该牛只将被按市价而拍卖。

出席者包括马华霹雳州公共服务及投诉局委员邱穆财。