赞比里：大选连败2次 国阵候选人不应再披甲 国内新闻

(怡保12日讯)霹雳州务大臣兼国阵霹雳州主席拿督斯里赞比里认为，曾经上阵2次却败选的国阵候选人，不鼓励在下届大选再度披甲上阵，反而应全力支持获党推荐的准候选人。

他说，国阵成员党当然可以再度提名该党在大选落败的人选，惟，最后的决定权是由国阵主席定夺。

赞比里周三主持州行政议会后，在记者会上如是指出。

询及来届大选是否有人提出不愿上阵的意愿时，他透露，他们当中包括一些现任的议员及曾在上届大选落败者，私下有向他表达不再披甲上阵的意愿； 他们的理由包括有者退位让贤，有的是为了家庭，及有者认为能当上人民代议士一届已足够。

他强调，除了感激他们对党及对人民作出的贡献之外，他们的意愿是否被接受，仍需胥视国阵最高领导层的商讨决定。如果他们当中有很强的支持民意，并有能力再胜选，国阵希望他们继续上阵。

询及首相暗示大选最快于今年底举行，赞比里指出，霹雳州国阵在很早的时候已经启动竞选机制，甚至已拟定具有潜能的候选人名单，而也在不公开的情况下，近期也有开会进行协商和讨论。

“由于名单上的出征者非最后的人选，而且在评估他们表现期间或会出现更换，所以，不到最后一刻是无法确认在大选上阵的候选人。”

针对交换选区的情况，他强调，国阵在处理此问题上是具有本身看法及灵活性，最重要的是友党之间的选区交换必须确保国阵能胜选。