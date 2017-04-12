好人好事为胃癌铁匠筹款 本报移交4万医药费 北马新闻

（槟城12日讯）光华日报好人好事成功在16天内，为罹患胃癌的铁匠李如有筹获4万令吉医药费，助其渡过难关。

李如有于今年3月初诊断后发现自己患上第四期胃癌，必须迫切进行化疗，急需4万令吉医药费，因此在3月27日通过本报“好人好事”求助，在本报读者的热心捐助下，本报成功在16天内筹获4万令吉医药费，并在周三将义款移交予李如有妻子冯淑香。

该笔款项由本报人力资源部高级经理周慧妮代表移交，由李如有妻子冯淑香友人潘志成见证。冯淑香也在接获义款后，感谢本报及读者的热心协助，让她一家人可以渡过难关。

居住于湖内斯里阿曼组屋的中年铁匠李如有原本与妻子冯淑香及3名女儿过着小康的生活，但今年农历新年开始，他就经常感觉肠胃不适。他起初不以为意，一方面服用胃药也继续工作，直到3月初，胃部的疼痛加剧，他在妻子劝告下先后到两间医院进行检验，而被鹰阁医药中心证实患上第四期的胃癌且出现扩散的局面。

由于病况的严重使他不能再继续操劳，妻子也必须工作家事两边跑，一切的不便从这里开始。小康之家的夫妻俩本来就属于手停口停一族，癌症使他们一家的生活百上加斤，加上本身极需4万令吉的医药费，他希望善心的读者能助他一家渡过难关，他恳切的希望善长仁翁能施出援手，协助他们渡过难关。