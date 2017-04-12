马女双全军覆没 双蔚新宇晋次圈

(新加坡12日综合电)大马头号男双吴蔚昇/陈蔚强鏖战3局逆转险胜对手，携手王耀新/张御宇晋级新加坡羽球超级赛16强，但三对女双先后被淘汰，包括“美女组合”许嘉雯/温可微。

吴蔚昇/陈蔚强拒绝连续两站赛事上演“一圈游”，他们苦战3局后以22比20、15比21、21比18逆转险胜中华台北的李胜木/蔡佳欣，下一圈与陈文宏上演“阋墙战”，后者搭档亨德拉以21比14、21比19淘汰泰国的普亚瓦拉奴克罗/柯林。

王耀新/张御宇21比17、21比17擒下印度组合史洛/阿俊，将在下一圈遭遇中国“双塔”李俊慧/刘雨辰，这对中国强敌以21比13、21比15战胜印尼的莫哈末阿山/里安阿贡。丹麦强档康勒彼得森/柯汀退赛，台湾组合李哲辉/李洋不战而胜。

邹美君/李明艳憾负印尼的安吉雅/玛哈德薇，林芸茹/叶铮雯则输给印度的茜姬/阿丝维妮；“美女组合”连续两周一圈游，以22比20、18比21、12比21输给中华台北的许雅晴/吴玓蓉，宣告大马女双提前结束征途。

祖法德利过关

大马自由人祖法德利21比13、21比15淘汰中华台北的许仁豪，16强对抗中华台北的黄永棋。前国手张崴烽则两局18比21输给泰国的达农萨，无缘打进16强。祖法德利因此成为我国唯一打进16强的男单代表。

安赛龙索尼出局

泰国的前世界冠军拉查诺、丹麦的里约奥运会铜牌得主“安赛龙”阿薛森、男单卫冕冠军索尼皆被冷风吹走，拉查诺被日本女单佐藤冴香报回大马赛落败之仇，安赛龙则输给近态大勇的香港好手黄永棋，索尼被韩国的李东根打败！