槟州政府需仔细交代治水对策 异言堂

文：黄家业

这几天，槟城各区又再发生水患，遗憾的是，槟州政府依然故我地以应酬式的说辞来应对。本人认为，这几年来槟城连续发生的水灾，州政府有一定必要，给人民作出真正的实际交代。槟城的灾情，已经恶化到了多区同时发生水患的情况，不再是从前般，相隔较长时间才出现的区域淹水，而是恶化成每一两个月就淹一次，淹水区域急速扩大，从槟岛的西南省一直到东北区，几乎逢雨必淹，甚至高区也离奇地沦陷。

这种情况，在以前民政执政时期，是不曾遇到或极少发生的。槟岛地小兼四面皆海，可以较简单地直接把雨水引排入海，理应在对治水灾上，较他州容易得多。本人希望州政府，不要再一直拿其他州的不同内陆灾情作比较。百姓需要的，是能解决问题的政府，而不是一而再地拿出大堆理由，来推卸责任敷衍百姓的州政府。

至今，州政府已经有了实际对策了吗？治水大蓝图拟定好了吗？需要多少时间治水？以什么方式治水？能否先在短期内减轻灾情？几时开工？如果是中央政府拨款出现问题，应该如何解决？这些课题，州政府有责任向州百姓进一步仔细地交代，因为已经严重牵涉百姓的财产利益，甚至安全。

本人感到不解的是，州政府一直说中央不拨款，难道无法自己先拨款治水吗？之前林首长才说，如果中央没钱拨款5千万给华小，可以跟槟州政府借，这番话证明，槟州政府的财政状况处在很宽余利好状况，盈余想必不少。不解的是，为什么州政府有5千万借给中央政府，却没钱拨款治自己州内的水患问题，至少先减轻灾情也好？

本人觉得，槟州的水灾灾情之所以恶化到如此，或多或少，是州政府对治水抱着侥幸之心的态度造成的。另一个原因，是州政府把太多资金纳入次要的花费，而不是花在刀口上，比如那3亿的天价海底隧道研究费，至今钱花出去了，却不了了之。还有，那所谓的《我爱槟城》运动，替45座组屋粉刷标志的钱，老实说根本非必要，只会造成白白浪费。

如果再如此下去，没有实际对策的实行，恐怕水灾在未来几年内，还会继续更加恶化下去。最终，吃亏的不是州政府，而是苦了许多槟州百姓，特别是住在水灾黑区的居民。至今，槟城的水患造成了人民的极大不便，许多车被水淹后，百姓被逼付出大笔修理费，住家淹水更是成为造成大笔钱财的损失。这还不是最严重的，更应警惕的是，摩托汽车在水上驾驶，随时因为避不开坑洞而发生意外！本人慎重提醒槟州政府，人命无价，不要等到发生悲剧了，再来注重问题，州政府现今，应该先确保百姓的安全，把治水放在所有课题之上。

最后，本人想提醒州政府，请养成审视自己的习惯，而不是一味与前朝比烂或推卸责任，如此才能真正带来进步改善，百姓才可能继续支持。