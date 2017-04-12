许海明：槟只少部分华校属私人地段 董事会需厘清校地情况 北马新闻

报道:李秋缘

（槟城12日讯）在槟州只有少部分华校校地属于私人地段，不过槟威董联会主席许海明局绅提醒各校董事会，需厘清校地情况，避免日后出现校地争议状况时，才措手不及。

吉南司南马育强华小校地纠纷事件，亚罗士打高庭允准地主索回校地申请，谕令校方在接到情况后，需在3个月内搬迁及清空校舍。意味着学生无法继续在该校上课求知识。针对此事，许海明接受《光华日报》访问时说，各校董事会需清楚校地情况，一旦发现任何问题需即刻厘清，避免出现问题而影响学生求学。

在槟州只有少部分的华校校地是属于私人地段，不过他吁请各校董事会仍需多加注意。“比如，一些校地是属于信理员管理，董事会需时刻检查信理员有效性，一旦出现空缺需立即填补，因为遴选及委任信理员并非立即可以解决的事情。”

询及当学校遇上地主要征收回校地一事时，该如何应对及处理，许海明以六条路明德正校当年迁校为例，指这需与地主协商及详谈，要求给予宽限期来解决迁校问题。“明德正校旧址属私人地段，学生来源减少，幸好董事会一早购买大山脚百丽镇地段，并成功申请迁校，新校舍于2011年动工，2012年开课。”

他认为，当面对校地纠纷时，董事会应与地主协商，以争取最好的方案来解决问题。“最好就是要求给予期限，给学校更多时间，并想办法迁校。”

大部分学校校地 是由信理员管理

槟州华校校地只有少部分属于私人地段，大部分是属于信理员管理、会馆、教会、中央或州政府的地段。

许海明说，槟州大部分学校校地都是由学校信理员管理，而信理员是由董事会所委任德高望重的社会闻人，因此一旦学校有任何突发变动时，都需信理员签名才合法。“一般上信理员往生后，需再委任新信理员来填补空缺。不过曾有一些情况，即学校信理员全都往生了，因此需经过一段时间来委任后，才能进行发展。”

此外，槟州也有不少学校地段是属于会馆，比如南华医院街的益华小学是属于海南会馆所拥有，州内也有校地是属于教会地段。他也提及，州内校地除了有信理员及会馆拥有，也有部分属州政府发出临时地契方式来继续经营的。

“当然，一些学校地段是属于中央政府的，因为有段期间鼓励董事会献地予中央政府，以换取全津学校的福利。尽管校地不属校方，但董事会需时刻清楚校地的情况，厘清一切疑问”。

六条路明德正校 成功购地迁校

槟岛六条路明德正校校舍是一所民宅，创办于1945年，不过于1990年因屋租统制法令废除及城市发展，导致学生来源日渐减少，因此董事会于1999年开始计划迁校，也成功在当年购买一块位于大山脚百丽镇的地皮。

该校是于2006年期间，开始接到地主来函通知要收回土地，因此再度发动迁校筹款事宜。

访问私人校地学校董事 蔡天送：育才属信理员管理

双溪槟榔港口育才小学董事长蔡天送：育才学校的校地属于信理员管理。原本的学校地皮属发展商所有，不过经过协商后，发展商愿意转让地皮并成功转名，因此不用担心学校遭逼迁。

陈汉进：辅友地段充教育用途

辅友小学董事陈汉进：辅友小学校地是由信理员管理，尽管万事没有绝对，但是大家一直以来秉持着办教育的理念，因此从开办辅友社至今，大家心中都明白该地段是作为教育用途。

尤传明：卿田校地属尤氏卿田堂

卿田小学董事长拿督尤传明：校地是属于尤氏卿田堂的地皮，因此不会担心学校会遭逼迁，而地皮也永远只能作为华教发展用途。