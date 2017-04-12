出席去年公共论坛活动 警传召火箭2议员助查 北马新闻

（槟城12日讯）警方针对2名槟州行动党国会议员出席去年的一项公共论坛活动，传召他们协助调查。

2名被传召的议员分别是峇都加湾国会议员卡斯杜丽和大山脚国会议员沈志强。警方根据投报，针对他们于去年4月12日出席在爱心大厦举办的《人民宣言论坛-青年之声，拯救大马》公共论坛，援引和平集会法令第9（5）条文（违反宪法），以及刑事程序法典第112条文调查。

卡斯杜丽已于今日上午10时，在代表律师兼斯里德理玛州议员雷尔的陪同下，到东北县警区总部录口供助查，而她在警局录口供约半小时后，脸带微笑步出警局。至于沈志强，他则会于周四与代表律师兼武吉牛汝莪国会议员蓝卡巴的陪同下，前来同一地点录口供。

雷尔在警局外向记者指出，卡斯杜丽当时是受邀出席，并担任论坛里的其中一名主讲人，警方主要针对该活动论坛作出调查，并非是针对卡斯杜丽个人。在卡斯杜丽接到警方的通告后，便前来警局总部录供助查。“警方没指卡斯杜丽含有任何特别元素而被调查，若有需要，会再配合警方助查。”

卡斯杜丽亦在记者会上表示，她只是论坛里其中一名主讲人，并不是主办单位，也不记得究竟谁是主办单位。另一方面，东北县警区主任米尔助理总监指出，警方是基于有民众针对这项论坛报案而开案调查。