借户头获佣金反欠股债判穷籍 警鉴定代理身份 北马新闻

（太平12日讯）针对借用银行户头获100令吉佣金，反欠股债，有者甚至被判穷籍一案，警方已鉴定被投报的代理人身份，刻在展开调查。

太平警区主任哈利甘助理总监表示，警方接获7名受害人投报，目前已展开调查工作。至今，警方已鉴定代理的身份，但他拒绝透露对方的身份。

他指出，受害者是在今年3月尾陆续向警方投报，大部分为太平人。报案者面对介于1万至7万令吉的亏损。警方援引刑事法典第420条文（欺骗）展开调查。

自保阁亚三区州议员郑国霖接获25位受害者因借用银行户头获100令吉佣金被欺骗面对判入穷籍事件，经过报章的报导后，引起太平人的关注。

早前，有一名受害者向郑国霖揭露，该事件的中介人阿布有两名姓蔡的上线，其中一人37岁，最后的地址是来自甘文丁，他也是受害者在记者会上揭发的涉及者。另一人年龄不详，最后地址是雪兰莪。至于两人是否为兄弟关系则不得而知。不过，警方不愿证实这点。

太平约70名各族人士在2013年间，受到一名中介人阿布的游说，借出身份证开设银行户头，以便获得每月100令吉的报酬。没料到所借出的户头，竟被用来进行股票投资。

有者参与后只领取几个月的佣金就中断，最长的不过是一年多。其中40人最终积欠股票证券行不同数额的欠款，当中更有人宣告破产。约25名受害者已向保阁亚三州议员郑国霖作出投诉，并在郑国霖的陪同下召开记者会揭发上当经过。部分受害者也已向警方报案。

这些受害者包括有打工族、公务员、家庭主妇、单亲妈妈，他们被指欠1至30万令吉的股票行款项。