总警长：拒相提《南洋》与《查理周刊》事件 媒体勿触及敏感课题 国内新闻

（吉隆坡12日讯）全国总警长丹斯里卡立拒绝把《南洋商报》刊登的“猴子戏‘法’”漫画风波，与两年前在法国巴黎发生的《查理周刊》总部枪击案相提并论。他提醒各界包括媒体，我国是多元种族的国家，勿触及敏感课题。

他劝请媒体，勿以各种形式或漫画，刊登任何敏感的课题。

他星期三出席全国警察总部月度会议后，受询《南洋商报》上周六（8日）刊登一幅题为“猴子戏‘法’”漫画风波一事时，这样回应。

他说，警方迄今已接到20宗针对有关漫画的投报。

他指出，警方要在深入研究此案后，才决定应该援引哪项法令调查此案。

他说：“我不要把此案与《查理周刊》总部枪击案相提并论，但我要提醒所有人，我们要有敏感度，我们活在多元种族与宗教的国家。”在“猴子戏‘法’”漫画里，树上有两只猴子，分别注明为国会议长丹斯里班迪卡阿敏与伊斯兰党主席拿督斯里哈迪阿旺，而树下有一群猴子在打斗。

约百名伊斯兰党青年团团员与支持者，不满有关漫画比喻该党主席哈迪阿旺，于星期二（11日）到《南洋商报》总社外示威，表达不满，较后，伊青团与非政府组织的5名代表，提呈抗议书给该报社。

根据《星报》引述槟州伊斯兰党联委会主席莫哈费兹的话，有关漫画会引起穆斯林的不满，可能会酿成《查理周刊》总部枪击案的类似事件发生。

2015年1月7日，发生于法国巴黎《查理周刊》被指刊登对穆斯林不敬的漫画，而遭两名凶徒持枪闯入该刊物总部的，展开血洗袭击案，造成12死11伤悲剧。

5宗教及社运分子失踪案 总警长：勿散布谣言

卡立警告公众，勿就5名宗教与社运分子遭掳拐与失踪案，企图散布不实信息混淆人民。

他说，除了牧师许景城有证据显示是遭人掳拐外，其他4人的案件，即牧师约书亚希尔米夫妇、玻璃市州社运分子安里与张福明，皆列失踪人口角度调查。

他非议网民将这4人的案件被渲染成掳拐案的做法，他重申，牧师许景城遭人掳拐的案件，已列刑事法典第365绑架或拐带，蓄意秘密及非法禁锢他人条文调查。

“律师公会很关注此事，但不只他们关注，警方更加关注。”

卡立说，为免危害遭掳人士的性命安全，警方不会公布任何类似案情的进展。

他说，警方从2011至2015年，接到的1万3290人失踪，但截至今年1月，警方已解决8117宗失踪人口案，而其中上述3人（约书亚希尔米与安里）是在这批失踪人士名单内，警方还在追查这3人的下落。

洋名彼得张（Peter Chong）的张福明，是公正党梳邦区国会议员西华拉沙前助理，也是八打灵再也市政厅前市议员，他的儿子于上星期六（8日）报警，指父亲下落不明，手机无法拨通。

张福明失踪前，曾于3月31日在脸书留言，指曾遭一摩托车骑士趋近，警告就他参与许景城等4人人失踪的烛光祈祷集会一事“小心些”。

针对牧师许景城案件 警促知情人士助查

警方接获公众投报，指牧师许景城涉及向穆斯林宣扬基督教的活动，他欢迎任何拥有有关详情人士报警。

卡立证实，警方接到几个来自北马的投报，指许景城涉及向马来人宣扬基督教。

他说，这些人表示须确保人身安全后，才会接受警方录取口供。

“若证实许景城曾向马来人宣扬基督教的话，警方会援引刑事法典第298引起不和谐、不团结或敌意、憎恨或恶感等，或以宗教理由影响维护和谐或团结条文，调查此案。”

卡立说，由于警方星期二接获投报，因此仍须深入研究。

“要辩论，请到国会！” 总警长简短回应“马纳双辩”

“要辩论，请到国会（辩论）！”

全国总警长丹斯里卡立说，警方不允许前首相兼土著团结党总裁敦马哈迪，与巫统最高理事兼文化及旅游部长拿督纳兹里展开的“马纳双辩”，并指他们要辩论的话，到国会辩论。

他说：“若要辩论，应该到国会，而非警局。”

卡立星期三受询有关“马纳双辩”一直无法举行时，这样简短回应。

纳兹里早前在警方拒绝发出他与马哈迪辩论的准证后，一度指可以更改地点，如蕉赖警察训练学院，直接由警方担任主办方。

吁各造助打击恐袭

全国总警长丹斯里卡立说，警方会关注孤狼的恐怖袭击活动，他促请公众若发现可疑的情况，马上联络当局。

他说，各造需协助执法位，打击各种恐怖袭击活动。

另一方面，询及一个马来西亚发展有限公司（1MDB）课题的调查工作时，卡立说，警方早已完成调查工作，且早已将此案的调查报告，交给总检察署。

大马仍待朝鲜交出4疑犯

金正男隆机场被毒杀案；全国总警长丹斯里卡立重申，若朝鲜仍不交出4名疑犯，显示他们有意隐瞒真相。

他说，大马警方目前仍在等待朝鲜交出4名涉案疑犯，早前也已向国际刑警提供这4名疑犯的名单，并将他们列入红色通缉令。

他说，交出疑犯这是该国的责任，以便大马警方调查在国内发生的谋杀案。“我们已掌握他们的资料，包括指纹，因此不怕他们出国。”

失枪案12人被控

全国总警长丹斯里卡立说，警方已将12名涉及志愿警卫团训练中心失窃长枪案提控上庭。

他说，警方也起回所有的26把失窃长枪。

他指出，这是在警方、志愿警卫团与其他单位的合作下侦破的案件。

将深入调查殴狗事件

警卫亭殴狗事件；警方劝请任何人无须为此事争执，因为警方会深入调查。

他说，任何涉及刑事案的，一定会调查，因为虐待也算是一种罪行。