趁好友服药昏睡色心大起 警员性侵朋友15岁女儿 国内新闻

（芙蓉12日讯）57岁警员趁好友服药昏睡，居然色心大起，强把朋友的15岁女儿拖入厨房性侵。

受害主父亲愤而举报，却怀疑警方包庇同僚，涉案警员如常值勤。

52岁鱼贩约翰，今日向民主行动党武吉甲巴央州议员谢琪清、乐巴州议员威拉班及拉杭州议员玛丽约瑟芬求助，在记者会哽咽叙述经过。

他在芙蓉公市卖鱼，精通多种语言，包括华语及粤语，他说，涉案者的警阶为警曹，隶属芙蓉新城警区，对方因经常向他买鱼而结识了10多年。

他指出，数周前，他发生车祸导致腿部受伤，行动不便，无法工作，涉案者知道他受伤，多番拳拳盛意载他和女儿出外用。

他说，本月2日晚上10时许，这名好友如常地携带妻儿、邀他及女儿一同外出用餐，餐后先送妻儿回家，再送他与女儿回家。

“回到家，女儿先入房睡觉，我们就在客厅聊天，直到午夜12时许我服药准备睡觉，他也表明要离去。”

他说，他在昏沉中起床后，隐约看到好友在厨房内拉起裤子，夺门离去。

他见涉案人狼狈离开，心觉不妙，便到厨房了解情况，赫然看到女儿使用纱丽布掩盖赤裸身体，而且不断饮泣，不说什么。

约翰马上拨电好友查问，好友却不接听，他也拨电给涉案人太太，同样不得要领。

隔日早上，他接获涉案人通过社交媒体发来讯息，内容意指与他女儿是在“你情我愿”下发生关系。

“我也通过每天载送女儿上学的女司机向女儿打听情况，得悉涉案人趁我服药沉睡，进房捂住女儿嘴巴，导致她无法发出求助而强拉到厨房，使用纱丽布捆绑她的双手，然后施暴。”

他知道女儿不幸遭蹂躏，犹如晴天霹雳，由亲友载送到新城警区报案，可是遗憾的是，自4日报案至今，警方没采取行动，涉案人仍旧继续上班。