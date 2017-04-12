佳日星：发展献金年杪新政策 槟发展商须“做好准备”

（槟城12日讯）槟州政府今日宣布已暂缓执行提高发展商的廉价屋及中廉价屋发展献金。惟，发展商受促在年尾时“做好准备”面对该新发展献金政策。

槟州房屋委员会主席佳日星行政议员周三在风车路锡克庙主持其父亲已故加巴星国会议员逝世三周年追思在记者会上，受询时表示，在今日的州行政议会通过暂缓直至年尾才执行发展商的廉价屋及中廉价发展献金。

对于槟州房地产商公会针对此事件作出投诉一事，佳日星了解此事，州政府也关注此事，不过他同时要求大家知道为何州政府要提高廉价屋及中廉价屋献金。

他说，打造廉价及中廉价屋是州政府的优先事项，上述发展献金是对那些不建廉价屋及中廉价屋的一种惩罚（penalty）。

他也激动的指出，槟州政府并不听命于槟州房地产商公会。

佳日星也以消费税以及各种建材原料作为提高发展献金从12万提高至15万令吉的基础，并说，如果发展商不建，那么就赔钱，由州政府来承建。

无论如何，他说，州政府也考虑到暂缓执行有关调高发展献金政策，在今早的行政议会即通过暂延执行。不过，他同时劝请发展商，必须“做好准备”。

加巴星逝世三周年 风车路锡克庙将办追思会

配合纪念已故日落洞之虎加巴星律师国会议员逝世三周年，风车路锡克庙将在本周六早上在7时至下午1时于该庙举行三周年追思会，届时首长林冠英将在中午12时30分出席致词及移交恩物给受邀出席的老人院。

也是加巴星之子的佳日星行政议员在周三在其母古蜜柯以及锡克庙主席巴文达星及槟州锡克教协会秘书玛吉星等陪同下举行的记者会上如是宣布。

他指出，配合活动将在邀请款待15间老人院团体组织的约200名老人出席。

“老人免费用餐同时也将获颁恩物。” 此外有关活动也开放给公众出席，同样在中午时免费用餐，预算同样也有约200至300名公众参与。

他指出，配合活动也将在早上9时至下午1时举办免费医疗营以及提供免费法律援助行动。

当天也将提供空间以便开放给公众登记州政府的各项福利政策活动如乐龄回馈金及快乐学生及快乐宝宝计划等，当天也将有柜台提供选民登记活动。