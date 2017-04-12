针对雪公正党支持355 峇日星挑战火箭蓝眼断交 北马新闻

（槟城12日讯）民政党全国法律及人权局主任峇日星指雪兰莪公正党说，将支持伊斯兰党主席哈迪阿旺的355修正法案。因此，本身挑战行动党与公正党断交。

他直指哈迪的355修正法案，根本是行动党与伊党利益结合的产物，行动党不但没针对本身呼吁非穆斯林支持伊党一事道歉，更漠视本身无法阻止哈迪提呈修正案，所该负上的责任。

“现在，雪州蓝眼说他们支持355修正案。我挑战槟城蓝眼公开立场，是否一如雪州，支持这项修正案。”

峇日星周三发出文告说，蓝眼实权领袖拿督斯里安华也支持哈迪法案。在雪州，火箭支持蓝眼、蓝眼支持伊党。但槟州火箭敢与伊党切割关系，却不敢与蓝眼断绝往来。

“一切都是火箭的政治游戏考量。在槟城，火箭在总数40个州议席中占19席，无法组成政府。槟伊党只有1席，在槟城政治中无足轻重。”

但于雪州而言，他认为雪州蓝眼需要伊党更甚于火箭。只是，蓝眼仍需要火箭在其州行政议会中，以利于其政治前景。

因此，他说火箭和蓝眼不能在槟城和雪州“离婚”。这就是火箭与伊党仍在雪州共事的原因。

他指出，非穆斯林特别是华裔，被告知无需害怕伊刑法、支持伊党，只因火箭要入主布城。

他说，火箭只谴责坚决反对修正的国阵成员党，如设法阻止巫统接收哈迪法案的马华和民政。民政党早前甚至将之带上联邦法院，以阻止哈迪提呈，尽管功败垂成。

“但国阵成员党一直努力阻挡355修正案，行动党则只忙于政治。”

因此，他挑战槟火箭，如果还有原则、道德或羞耻，便应与蓝眼断交。不然，就停止一味诿过于人。