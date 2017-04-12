“飞天贼”潜入超市金店作案 切割保险箱偷4公斤金饰（视频）

（吉隆坡12日讯）超过两名“飞天贼”疑潜伏在超市天花板，待午夜时分无人之际，从天花板潜入超市内一间金店作案，以氧乙炔（Oxy）切割器将保险箱切割一个大洞，取走保险箱内的逾4公斤金饰与现金，业者损失65万令吉。

这间金店位于雪兰莪州莎亚南哥打哥文宁的宜康省超级市场内，据了解，星期三凌晨3时许，金店内的警铃曾鸣起，但未知是否与此案有关。

这间金店是一名拥有拿督头衔的李姓男子拥有，已4度遇窃，两年前更曾遭匪徒企图爆窃。

有关天花板的大洞位于金店的中央处，而保险箱是在一间小房内，侧旁有被烧焊成大洞的痕迹；据了解，其中在保险箱内的现金约2至3万令吉。

金店职员待上午10时打开金店，准备工作时，赫然发现此案，警方接获投报后，到场查案。

莎亚南警区主任沙菲因助理总监说，警方于中午11时许接到投报到场查案；鉴证组警员也在现场采集到数个可疑指纹。

他说，金店内的金店内的闭路电视分别遭窃贼破坏或取走。

他指出，警方怀疑，匪徒超霸市打烊前，便藏在天花板内；一般上在霸市打烊后，匪徒难以潜入。

“警方从现场的采进的证据，相信匪徒至少两人，对金店的环境以及作案手法，甚为熟练，警方不排除是同一批匪徒所为。”

警方将传召保安员录取口供，目前援引刑事法典第457夜间潜伏侵入住屋或强行入屋以进行一项可被判监之犯罪条文，调查此案。