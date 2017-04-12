513邀您与孩子参与 金钱魔法术 体验理财乐 活动&旅游

（槟城讯）想不想让你的孩子参加“金钱魔法术”体验课？赶快报名！

5月13日（星期六）下午3时，在本报礼堂将举办小学的“金钱魔法术”体验课，这是一项亲子课程！除了让孩子通过课程体验理财的乐趣，把理财智慧与思维带走，也让父母知道孩子理财教育的趋势和影响，让他们了解如何引导和提升孩子的财商智慧，有效地落实在家庭教育里。

通过卡片游戏寻找梦想

在孩子的体验部分，主讲人会让孩子通过卡片游戏来寻找自己的梦想，活动包括如何创造收入、理财循环，以及聪明购物等游戏；在家长的部分，是让他们知道如何正确教导金钱教育、零用钱怎么给，最重要是了解国际上的儿童财商教育，如何把理财教育落实在家庭教育里。

儿童财商教育系统被国际认同，包括台湾、上海、北京、澳门、香港、美国、加拿大等。财商FQ是指创造金钱与驾驭金钱的能力，财商是学习延迟享受、自控能力、自信力、领导力、团队合作、分享爱的一个品格课程。它给孩子一套实用的习惯，进而达成人生每个阶段的梦想。这是唯一结合左右脑开发，体验式的儿童财商课程。

邱甲伟分享财商教育心得

主讲人邱甲伟，28岁开始创业，30岁开创他的第2间公司，35岁开创第3间公司-维尔品格教育，并培训成为儿童财商老师。他从事儿童财商教育3年，目前是英国CIP国际认证儿童职业财商教育师、国际儿童财商学院马来西亚分部院长，也是维尔品格教育VAC UNIQUE VENTURE和台湾上楷国际教育中心培训师。

他曾是AiFM职上云霄专访嘉宾、988企业起飞专访嘉宾，以及MELODY FM撑上做波士终极五强。他现在是本报儿童财商专栏作者，跟读者分享财商教育的心得，希望家长有所启发，互相学习。

有兴趣报名这项活动者，可以联络本报同事玉璇04-2612312（分线328）或秋柳（分线329）报名或询问。这项亲子理财体验课的收费是每家庭仅收50令吉，家长和孩子必须一起参与活动；早起的鸟儿有虫吃，提早报名的本报读者，将会获得优惠价每家庭35令吉，名额有限，先到先得。

6月3、4日 办“金钱魔法术”基础课

另外，本报也将配合学校假期即6月3日和4日（星期六及日）上午9时至下午5时，在本报举办为期两天的小学“金钱魔法术”基础课。参加5月13日体验课的家长孩子，将可以获得非常优惠的收费报名这两天活动，万勿错过！