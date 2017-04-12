【“2017年中国高等教育展”北马站】 许海明：一路一带注入新元素 冀让华文教育蓬勃发展 国内新闻

（太平12日讯）董总副主席许海明局绅表示，中国提倡“一路一带”合作发展理念，希望能带动马中两国教育领域，促进两国密切联系，注入新的元素，让华文教育蓬勃发展。

他指出，中国发展神速，经济科技文化教育各方面影响力越来越大。2016年中国的国内生产总值（GDP）超越日本，成为世界第二大经济体，也是世界高铁里程最长的国家，又拥有世界规模最大的高速公路体系，航天事业更令世人惊叹，完成长达30天载人航天任务的壮举。

他说，董总与中国早在90年代已建立教育交流，随着中国国际地位提升，高等教育开放，中国政府与全球接轨，大幅提升教育品质，相对优惠的奖学金资源，便利的留学措施和就业前景，扩大吸引海外优秀生前往留学。

许氏出席在太平华联独中举行的“2017年中国高等教育展”北马站开幕礼上，致辞时发表上述谈话。高教展吸引36所大学参与，包括来自北京市、上海市、天津市、广东省、江苏省、福建省、广西省、浙江省、陕西省、江西省，马来西亚的厦门大学分校及新纪元大学学院。

他说，今年有21所中国各省市和香港区的著名大学，委托董总负责面试和遴选奖学金人选，提供优秀生奖学金，前来面试的优秀生反应热烈。

陈再谷：大学文凭若获承认 马中教育合作更添亮丽

华联独中署理董事长陈再谷表示，到中国深造是华裔子弟未来的趋势，记录显示在2011年有4338位大马学子到中国深造、2012年有6045位、2013年6121位、2014年6751位、2015年7000位。近年来马中两国政府为承认双方大学文凭提出讨论，相信在将来会有令人振奋的成果。一旦大学文凭获得承认，马中教育的合作更加亮丽，也会吸引更多大马子弟前往中国深造，培育更多中国通，前途无限量。

他对于董总安排中国教育展在华联独中举行深表欢迎，这让区内学生及家长有机会进一步了解中国大学院校的升学情况。