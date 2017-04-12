广州政府访槟华堂 盼缔结友好城市 北马新闻

（槟城12日讯）中国广州市人民政府外办处长陈洁说，到槟城访问最主要是与州政府交流，以达成广州及槟州结成友好城市的目标。

她说，一旦槟州与广州能结成友好城市，那么就能促进两个城市之间的交流及关系，而槟华堂也能协助并促进两地市民的交流。

她星期二拜会槟州华人大会堂时如是指出。陪同一起出席的有中国广州市人民政府外办副巡视员马满鹤。

马满鹤说，广州市是中国政府推行一带一路倡议受惠的城市之一，因此这次到槟城考察，最主要想了解槟城经贸文化，希望能增进以后的合作机会。

他说，在这次行程中，发现大马华人保留很完整的中华民族习惯，不仅传承也将之发展。

许廷炎盼加强两国关系

槟州华人大会堂主席拿督许廷炎说，华堂近年来接待很多来自中国各大城市及省份的代表团，因此希望在中国政府推行一带一路倡议后，能加强两国的政府及民间关系，甚至带来更多的投资。

他说，槟华堂拥有140年历史，至今拥有520个团体会员及5万名个人会员，而华堂扮演角色是维护华裔在多元种族社会中的权益，并且担任民间及政府的桥梁。“除了两岸三地，目前全球最多华人地方是东南亚，分别聚集在印尼、泰国及马来西亚，共2345万人，而大马华裔人口有接近700万名。”

他说，大马华人所保留的文化传统非常完整，而且很注重华文教育及优良的传统文化，然后加入南洋的元素，形成了全新的面貌。

陪同出席者有中国广州市人民政府联络员戴金荣、署理主席丹斯里陈坤海硕士、总务梁伟宏、副总务郑汉荣、经贸组副主任王健贤及执行委员骆保林。