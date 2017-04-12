【三亚市政府代表团拜访槟海南会馆】初尝槟海南咖啡 三亚市政府赞香浓 北马新闻

（槟城12日讯）槟城海南咖啡香浓如乡情！

中国海南省三亚市政府代表团周二下午拜访槟城海南会馆，团员第一次尝试槟城海南乡亲冲泡的海南咖啡，大赞槟城海南咖啡香浓够味，让人精神一振。

领队海南省三亚市人民政府副市长许振凌说，在海南省三亚市，难喝到咖啡，槟城海南人自行加工调味的槟城海南咖啡，甘苦香甜兼具，别具一格，让人品尝到海南人的饮食文化和创造力。

许振凌一行9人，第一次拜访槟城，他们在周二上午会见了槟州首席部长林冠英及掌管旅游的罗兴强行政议员，商讨三亚市及乔治市缔结友好城市事宜，回去报备之后很快就会派代表前来槟城正式签署缔结友好城市合约。

许振凌说，三亚市位于海南岛最南端，人口只有72万，地不大，夏凉冬暖，是最多游客前往过冬的中国旅游城市。

她说，槟城及三亚市两地人民的商贸旅游交往愈来愈频密，目前槟城飞往三亚市的班机每周只有一班，她希望未来槟城与三亚市缔结友好城市之后，每周至少有3班直航来回槟城及三亚市。

出席交流会的槟城海南会馆执委有：署理主席韩景光、总务邢国宾、妇女组主任林秋仪、海南咖啡头手李宪兴、槟城天后宫主任梁居壮、槟城海南友好协会秘书长拿督邓国彬等人。

【槟海南友好协会宴请三亚市政府代表团】

气候相近适合种植 三亚邀商家投资榴梿业

中国海南岛三亚市副市长许振凌指出，海南岛最南端的三亚市气候与槟城相近，适合种植榴梿，因此吁请槟城商家到当地投资榴梿业，让槟城榴梿更加扬名海外。

许振凌周二晚率领代表团出席槟城海南友好协会的接风宴，并认识槟岛著名商贾。

许振凌得知也是榴梿种植业者的槟城潮州会馆主席及槟城海南友好协会副主席拿督黄智绪是海南女婿后，建议黄智绪把握时机，到三亚市种植榴梿，并风趣建议将在海南岛开花结果的榴梿取名为“大姐夫”，肯定深受欢迎。

黄智绪盼两岸经贸开放

黄智绪之后接受传媒访问表示，非常希望槟城与三亚市结成姐妹市后，两岸经贸政策更加开放宽容，让他可以完成在三亚市种植“大姐夫”榴梿的梦想。

槟州旅游委员会主席罗兴强行政议员说，我国最好吃的榴梿都在槟城。

“这几年来，槟城榴梿几乎取代了旅游风景区及古迹区的地位；许多人来槟城观光，主要目的就是要一亲芳泽榴梿的滋味。”

他说，10年前，槟城名种榴梿像“猫山王”或“小红”，一个卖几十令吉，如今愈来愈多游客抢吃，一个名种榴梿涨价到100多令吉不等。

祝友成：可合作发展旅业

槟城海南友好协会主席拿督斯里祝友成说，当“一带一路”正为亚洲沿路各国提供经济合作发展的大机遇时，槟城和三亚市更应捉住时机，以便搭上这趟共同发展，共享繁荣的列车。

他说，无论是槟城或是三亚的旅游业，都拥有无可限量的合作机会和发展潜能，因此，两岸官民可以借此见面的机会，深入探讨和研究，制订一些深具特色和吸引力的旅游产品配套，吸引两地人民之间的旅游往来，为槟城和三亚市之间的旅游业开创一个新局面。

祝友成说，槟海南友好协会的最大期望，就是希望通过现有的这道友谊桥梁，把槟城及三亚市之间的友好关系进一步加强和巩固起来，让两地之间，无论是在官方的联系或民间的互动方面，都能不断跟随时代潮流的发展而加强，扩大和取得互惠互利的成果，并让两地人民的友好情谊源远流长。

出席欢迎宴的宾客有中国驻槟副总领事储开旻、槟城海南友好协会秘书长拿督邓国彬、槟州议员拿督刘子健、章瑛、黄汉伟、郑来兴、林秀琴、嘉宾拿督彭永添及槟城海南会馆署理主席韓景光等。