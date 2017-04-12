收复河山 壮大组织 马华要寻找党员 北马新闻

（亚罗士打12日讯）马华全国组织秘书拿督姚炜豪说，马华在上一届大选面对惨败的其中一个原因也是因为许多支会不活跃，自己的党员没有投选马华候选人，因此，在马华全新的改革计划下，寻找党员，增加党员对党的归属感，是目前党中央最重要的议程。

他说，现今马华实行指纹鉴定更新资料，让支会寻找已经不活跃的党员，协助他们进行更新。过后将与这些成功寻找回来的党员们保持密切的联系，在大选时能够支持党中央派出的候选人，以便收复河山，壮大党组织，捍卫民族的权益。

他受邀出席马华打惹支会配合党中央改革而举办的寻找党员活动后，如是指出。

该项党员更新资料活动获得许多党员的支持，反应热烈，该支会主席拿督蔡金泉局绅对所有响应该活动的党员们致谢，并答应将在未来的日子和他们保持密切的联系。

值得一提的是，在这项党员更新资料活动上，也招收了许多年轻的新党员，可喜可贺。

姚炜豪也呼吁还没有进行资料更新的党员可以在办公时间前往马华亚罗士打区会或是马华州联委会进行更新资料。同时，也可以询问及申请马华其他的福利如一个马华党员集体保险计划、感恩元老风雨同路100令吉红包及马华幸福妈妈等。