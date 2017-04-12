鼓励营员更为投入 国民服务注入新元素 北马新闻

(亚罗士打12日讯）国民服务计划2.0将注入新的训练元素，主要是鼓励营员更为投入，也让家长更为放心。

国防部副部长拿督斯里佐哈里巴哈伦指出，这项于去年开始的转型计划包括向营员安排技职训练课程，让营员在完成首阶段即8个星期的国民服务计划后，能选择自己喜欢的技能以进行训练。

他是于周二在吉北新笃北方大学为2017年首批国民服务计划主持入营仪式后，在记者会上，这么表示。

他说，过去的国民服务计划被认为不能吸引中学毕业生及青少年，且接获许多家长担忧指国民服务计划不能让孩子实际的学习，根本是在浪费时间。

因此，他表示，当局在全面检讨后推出国民服务计划2.0，并于去年开始推行。

他说，国民服务计划是获得10个部门及400个政府及私人技职训练中心的配合和协助下，推行这项技职课程新措施。

他指，这些技职训练中心都提供专业证书，让学员在毕业后可以顺利申请到适合的工作。

80万青少年完成训练

佐哈里巴哈伦较早致词时指出，从2004年开始落实的国民服务计划至今共有80万名青少年完成训练，而今年将有2万名中学毕业生陆续在国内27个营地参加国民服务计划。

“今年的国民服务计划分为3次录取，而首批6985名是3月18日入营，5月15日结束。”

轰马夫兹搞政治宣传

另一方面，询及伊斯兰党波各先那国会议员拿督马夫兹于周一携同村民进入州议会要求见吉打大臣及呈交备忘录而酿小风波一事，佐哈里批评马夫兹自持国会议员的身份，却滥用州议会的平台，以搞个人政治宣传，这是不应该发生的情况。

不过，对于马夫兹的举动，他表示不会感到惊讶，因为马夫兹在国会开会期间也有类似的情况，主要是借题发挥，以捞取个人政治本钱。

助滞留埃及大马人返回

此外，埃及基督教堂遭极端组织伊斯兰国炸弹袭击，埃及因此进入长达3个月的紧急状态，国防部副部长拿督斯里佐哈里巴哈伦表示，若有必要，国防部会协助将滞留埃及的大马人回国。