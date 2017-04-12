【火车站看发展】吉隆坡火车总站 迎接元首归来 英国女相莅访 大城小镇

报道:刘淑惠 摄影：冯伟权

(部分照片由大马铁道公司提供)

“那一天送你送到最后，我们一句话也没有留，当拥挤的月台挤痛送别的人们，却挤不掉我深深的离愁，当你踏上月台从此一个人走，我只能深深地祝福你，深深的祝福你最亲爱的朋友，祝你一路顺风……”

每当站在火车站的月台上，心中总会响起这首歌，想起曾经的悲欢离合，人生聚散，那眼里的不舍，还有心中的声声祝福。

高官显要会面据点

在半岛的吉隆坡火车总站，衔接着西海岸线至最北部的马泰边界巴东勿刹站，南下至新加坡；东海岸线从森美兰州的金马士一路北上至吉兰丹州的道北，这延绵上千公里的铁路，百年来承载了多少的追寻梦想、驿动的心、离别的情愁，还有那相聚时的激动。

提到火车站，吉隆坡总车站可谓是国人的集体回忆，也可以说是国家的象征之一。它不仅仅是一座历史地标，更曾经是高官显要会面、启程或到站的据点，可谓风光无限。

早期，火车站曾挤满人潮，当时人们挤满火车站，只为了迎接元首和元首后归来；这里也曾迎接510名在刚果服务的士兵回国，可想而知场面是何其壮观。

在1985年4月7日，这里曾迎来英国历史上首名女首相玛格丽特·撒切尔夫人的到访，传为一时佳话。

成龙电影曾来取景

吉隆坡火车站建于1910年，是我国历史悠久的火车站。它在1988年时进行过一次大整修，至今仍继续为搭客提供最现代化的交通服务。它也是马来西亚具有代表性的建筑之一，游客的观光景点，更是人们拍照留念的地方。

建筑独特的火车站，至今仍保留着80至90年代的味道，在此搭火车仿佛置身于电影场景，让你想多看几眼不想离开。

也因为与众不同的特色建筑物，它吸引了不少剧组到来拍摄，其中包括我国著名影星比南利以及国际影星成龙也曾在这里为电影取景，借着影片推出让世界各地的影迷认识和留意到原来吉隆坡也有这么美丽的火车站。

吉隆坡火车站是由英国设计师A.B.Hhubbock所设计，它是白色摩尔风格的建筑，而且还是东西合璧，外观确令人一见难忘。

车站犹如一个四方的城堡，火车铁道贯穿其中，而火车站的“城门”也设计得很精巧极致，仿佛又回到了那个金黄色的年代。

在1910年的10月1日，火车站的整个建筑竣工，在1911年7月1日，火车站里头的餐厅和乘客等候厅也完工，同年的10月11日酒店落成。

当年这座车站包括整个建筑物耗资约2万3000令吉完成，崭新的车站在1911年7月1日正式启动运作，而酒店部分则是同年10月11日启用。

之后的第二次世界大战炮火殃及火车站，建筑架构受损，在1967年再度进行重建工作，把受损的部分给修好，以确保乘客的安全。

曾享有A等级荣誉

曾经，吉隆坡火车站享有A等级的荣誉，是所有火车的聚集处。

在当年私家车未普遍时，火车是来往各地的主要交通工具，火车站总是人头攒动，好不热闹。

那个时候，车站有3种类型的火车，载客类型、载货物以及混合火车（乘客和货物），其中混合火车是当年最受欢迎的火车之一，然而，如今因为安全问题和货物过重拖慢进度的关系，再也没有混合火车服务。

那时，乘客可从这个火车站前往马来亚半岛西岸的大多数城镇和东岸的道北，也可直达新加坡和泰国。自从吉隆坡中环车站(KL Sentral)在2001年开始启用后，它的首要火车站地位已经被取代了。目前，它是电动火车服务的其中一站。

随着时代变迁，如今这里也添加了更多现代化的设施，方便游客进出，快捷便利。电动火车服务（ETS）让乘客可以从这里搭车直达靠近泰国边境的巴东勿刹，甚至可以在当天来回。

尽管吉隆坡火车站的“地位”已大不如前，面貌也因经历岁月的洗礼，变得有些残旧，但是人们对它的独特情怀还是难以取代的。

再努丁 发掘火车发展历史

在火车站工作已经有18年时间的再努丁，也算是火车站的老臣子之一，如今他是通讯执行主任，他与火车站有着不解之缘，也见证了火车站的繁华。

再努丁叙述，今年的他已经步入53岁，本身是在1998年开始在大马铁道公司上班，并担任火车助理。

在2009年，他被委任为营销主管，主要是在城际商业策略单位服务，一年后，他被安排到马来亚铁道公司博物馆单位担任通讯执行主任至今。

“我曾在火车上工作，也曾在铁道公司上班，有着不同的经验，这份工作让我几乎走遍全马。”

在担任博物馆通讯执行主任的6年间，让他能有机会到全马各地搜寻有关火车的档案资料和文物，发掘大马火车发展的历史。“我和团队共找寻了千样物品或是相关资料，然而位于柔佛的火车博物馆至今还未成功启用，导致这些文物至今都没有办法展出。”