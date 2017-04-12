北马逾50私人校地 董事部受促正视土地转换 北马新闻

（吉隆坡、槟城、怡保、亚罗士打、大山脚12日讯）华小四面埋伏，敲响警钟！保守估计，北马目前有逾50所学校属于私人校地，董事部受促正视土地转换方面的问题，否则分分钟面对“育强华小败诉需搬迁”问题！

数据显示，吉打方面有31间华小属于私人校地，部分在处理着土地转换的课题，据悉部分已经完成转换程序，已经属于董事部拥有。霹雳方面，有16间华小属于私人校地。在槟州，槟城学校的校地只有少部分属于私人地段，大部分属于信理员、会馆、教会、联邦政府及地方政府。保守估计，北马有逾50所学校属于私人校地，有待解决。

中南马方面，柔佛麻坡县共有58所华小，据过去两个星期的调查，当地至少有25%，即约15所华小校地拥有权，仍在私人名义下。

根据马华2008年公布的调查报告，全国879所半津贴的华小中，学校土地属私人校地的有69间。

董总首席执行员孔婉莹提及，尚未获知国内各华小的土地和相关的情况，不过，董总已经在本月1日开始向各学校收集资料，以整合各区华小概况，预料月杪会收齐相关资料。

华小面对的问题，可谓四面埋伏，除了面对校地问题外，也需不断筹募款项维持发展，同时也面对学生来源日渐减少的状况。

方天兴建议成立专案委会 寻求化解华小校地方案

(吉隆坡12日讯)华总会长丹斯里方天兴今天建议华教团体与华基政党成立“华小校地专案委员会”， 全面收集、探讨和协助处理全国各区面对校地问题的华小。

他说，随着亚罗士打高庭昨天对吉打司南马育强华小校地问题作出不利该校的判决后，华社和华教团体，尤其是面对类似问题的华小，都应该积极关注此事，因为法庭已经作出了一个不利华小的判例，它极可能将成为日后法庭审理类似案件时的一个“考量判决”。

他说，以法庭判决而言，它是一个不利华小的标杆性判例，但对全国800多间半津贴华小的情况而言，许多都面对类似育强华小同样的问题。

方天兴今天发表文告表示，根据初步的数据显示，仍有数十所华小的校地是属于私人土地，许多只有口头承诺，并没有文件佐证，这对有关华小的长远发展而言，是非常不利的。

他也呼吁有关的私人地地主，或是其继承人能够继续秉承之前献地兴建华小，发展华教的崇高民族教育精神，配合有关华小校方或董事部，通过合法合理来积极处理校地问题。

“这些问题都应该尽速处理，确保一劳永逸化解矛盾，并让校方和董事部在没有后顾之忧情况下，发展学校的软硬体设施。”

他说，育强华小事件是让华社关注和心痛的，他希望涉及各造都能够通过协商精神来妥善化解。

“育强华小事件也是一个警钟，希望大家引以为鉴，通过‘校地专案委员会’，寻求政策上的化解方案，未雨绸缪才是上策，毕竟，类似的问题已经拖太久，问题越久便越会节外生枝，对大家都不好。”

刘利民：涉及公众利益 希望事情不被带上庭

（吉隆坡12日讯）吉南司南马育强华小遭华裔地主入禀法庭申请索回校地诉讼一案，引起华社隐忧，担心会引起骨牌效应，董总主席拿督刘利民指出，地主有权通过法律索取土地，但由于校地涉及公众利益，所以也不希望看到此事被带上法庭。

他说，育强华小已经有60多年历史，以前的地主是以口头承诺献地给学校。

“虽然没有受到合约约束，但是从办校或办教育的角度来说，这是属于长期的，相信以前的地主应该也没有想过要回土地。”

他指出，假设上诉不成，该校学生就有可能被逼到其他州属上课。

他说，今日董总也会针对此事，发文告予各媒体。

董总收集资料整合各区华小概况

较后，《光华日报》联系董总首席执行员孔婉莹时，对方也表示尚未获知国内各华小情况，不过，董总已经在本月1日开始向各学校收集资料，以整合各区华小概况，预料月杪会收齐相关资料。

“过去我们都不曾针对校地拥有权做过任何调查，而今次进行收集资料工作，也不全是因为育强华小土地争议。在华小概况方面，有些资料已过时，所以我们希望透过这次收集资料工作，掌握现今华小情况。”

张盛闻冀董事部胜诉

另一方面，教育部副部长拿督张盛闻希望育强华小董事部能在这起争取校地的官司中，取得胜诉。

他披露， 一直都和育强华小董事会法律顾问兼马华居林区州议员蔡通易加强联系，以跟进该校土地争议的进展。

“由于育强华小的校地属于私人土地，所以教育部无权干涉。不过，育强华小董事部已在上诉中，希望他们能胜诉。”

他指出，过去也曾发生校地争议，同是因为后辈接棒后，希望能拿回土地拥有权。

“假设育强华小最后的结果不尽理想，那么我们只能协助育强华小迁校，但我们不希望走到这一步。”

全国31半津贴华小校地属私人

根据2008年马华公会全国华小校地调查报告显示，全国共有31所半津贴华小的校地拥有权，是属于私人，而且只是口头承诺，没正式文件，至于全津贴华小则有2所。

除此以外，有16所半津贴华小的校地没有文件证实地契捐献给学校，另有18所私人校地没有献地承诺。

另外，根据教总2000至2014年全国华小学生人数和学校数目的演变与现况调查报告，2000至2014年，全国共有85所华小获得批准进行搬迁。

当中有44所华小因面对没有学生来源的困境，为保住有关的华小，而搬迁到华裔人口密集区。其他41所华小迁校的原因则包括了校地属私人产业，地主要拿回校地另作发展；与其他华小、独中或国民型中学共用同一个校园，空间不足；学校属于危楼；学校环境不理想，以及发展受限制等。

王仕发吁考证校地拥有权

全国长职工会主席王仕发呼吁各华小考证其校地拥有权，确保拥有文件和地契等来证明拥有权。

王仕发指出，育强华小校地风波很可悲，如被迫搬迁，最终被牺牲的将会是该校的学生。

“我们要以育强华小的校地事件引以为鉴，避免再发生类似事件。因此，我希望各华小校长考证其校地拥有权，确保校地拥有文件地契等证明。”

此外，他呼吁各华小校长，在校地地契到期前的12年，就要立即去更新。

“过去官员可能会说只需在地契到期的3年去更新即可，但事实上，最好在到期前的12年，就去更新。”

他也希望，一些面对校地问题的学校，通过与地主协调的方式解决问题，如让学校董事部买下土地等。

“育强华小也许也能通过向地主买地的方式，来获取校地拥有权，如有困难，也可寻求华社帮忙。否则一搬迁，学校将面对很大的损失，因为一些硬体设施是难以搬迁的，而且3个月内，要搬去哪里？。一所学校根本不可能在3个月内就建得成。”

吉北区部分学校 已完成地段转名

（亚罗士打12日讯）根据吉打州董联会收集到2016年吉打州华校校地属于私人地的资料，州内共有31所华小的校地属于私人地，其中吉北区14所、吉中区6所、以及吉南区11所。

不过，经过记者再查询后，吉北区一些学校其实已完成地段转名手续，地段已属于学校董事部，不过也有一些地段仍属于私人拥有、以及董事会与州政府各占一半地段拥有权。