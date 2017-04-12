王旭：机票超卖是惯常措施 乘客可直接索赔 北马新闻

报道：张思倩

（槟城12日讯）中国南方航空槟州总经理王旭受访时指，机票超卖在航空业界是惯常措施，面对机票超卖的乘客，可以直接向航空公司索赔。

针对类似美联航机票超卖逼乘客下机的冲突事件，王旭接受《光华日报》访问时说，全球航空业的条例都阐明航空业可以施行机票超卖措施，这主要是不让航空公司面对亏损，以确保利润受到保障。他举例，一个航班拥有200个座位，机票都是提前销售，所以航空公司都会卖出210张机票。

“为避免座位浪费，所以航空公司都或进行机票超卖，以便没登机的座位得以填补。其实，航空公司常常面对乘客不登机的情况，之后没登机的乘客又会依据不同的条件要求退票，这就造成航空公司座位被浪费。”

对此，他说，其实机票超卖是航空公司的行规，是正常运作，至于面对机票超卖的乘客，可以直接向航空公司索赔，航空公司会根据他们的赔偿表做出赔偿。

美联航处理太苛刻引不满

他补充，其实航班施行机票超卖并不是问题，反之焦点主要是航空公司给予游客的补偿。他说，美联航会处理事件的手法引起顾客不满，主要是因为他们的处理方式太苛刻，所以没有旅客愿意接受他们的补偿。他说，一家好的航空公司，补偿都有一个规范。他也指，旅游保险并不承保机票超卖的损失。

他提及，南航从槟直飞广州开航以来，都不施行超卖措施，因为这会引发不必要的麻烦，也会拉低顾客对航空公司的信誉。

谢益来：避免无法登机 要求团员早3小时到机场

机票超卖不只会影响个人乘客，旅行团也会受影响。

飞阳旅行社负责人谢益来受访时指，他曾于5年前带团出国时，遭遇过机票超卖，团员被拒登机的经验。当时，他带一团38人游客到曼谷旅行，当天也是圣诞节旺季。谢益来在协助顾客处理登机手续时，其中一名团员被告知不得登机，因为航空公司施行了机票超卖措施。

由于没有遭遇过类似经验，他一时不知所措，并与航空公司方面争议交涉，但一切都于事无补，毕竟航空公司已告知没机位了。在毫无办法情况下，航空公司赔偿该团员一个午餐，以及让团员乘搭下一班飞机飞往曼谷，与其他的37名团友会合。

航空公司预算每趟5%至10%乘客不登机

经那次经验后，谢益来才知道每一航班，航空公司都有超卖措施。航空公司在售卖机票前都有计算过，预算一趟航班有约5%至10%的乘客不会登机，所以会施行机票超卖措施。“如果在淡季施行机票超卖并没问题，但在旺季也进行机票超卖，或就会出现很多问题。”

为避免无法登机状况，其旅行社每次出团前，领队都会特别要求团员提早3小时到飞机场，以便提早办理登机手续，确保所有团员都拿到机票和机位。

美联航此举有争议

对于美联航机票超卖事件，谢益来个人认为，美联航是在已让乘客登机后，再强拉顾客下机，这或许是航空公司系统出了问题。

他说，航空公司在施行机票超卖措施前，理应是在乘客办理登机手续时就不该发出登机证给乘客。“航空公司理应是根据足够的机位发登机证，而不是发了登机证后，再强拉乘客下机。美联航此举有争议”。