日女乒青春风暴 中国未来须小心 体育新闻

（无锡12日综合电）尽管率队击败由三位“00后”小将组成的日本队而完成亚锦赛女团6连霸，中国女队主教练孔令辉表示以上日本小将将是中国未来10年主要对手，也定会在包括东京奥运会的未来大小赛事继续压制对手。

第23届亚洲乒乓锦标赛周二决出女子团体冠军，刘诗雯、丁宁和朱雨玲帮助中国队3比0横扫日本队，首次亚锦赛女团6连冠，也是第17次夺冠。

本届比赛日本女队雪藏了头号球星石川佳纯，伊藤美诚、平野美宇、早田希娜三位2000年出生的小将组成青春军团，并一路杀进女团决赛。中国队则尽遣主力，丁宁、刘诗雯、朱雨玲、陈梦、武杨均参加女团和女单赛事。

当晚第一场比赛由都恰巧在亚锦赛上度过生日的刘诗雯对阵平野美宇，周三将迎来26岁生日的刘诗雯虽然以9比11先丢首局，最后仍以3比1逆转将在周五迎来17岁生日的平野美宇；接下来丁宁和朱雨玲分别以3比0和3比1拿下伊藤美诚和早田希娜。早田希娜赛后表示自己通过这次比赛收获了很多。

孔令辉：中女仍有压倒性优势

孔令辉表示，现在中日争冠几乎是常态，本次比赛日本的三名年轻选手可能是未来中国队8到10年的主要对手，她们也希望能在东京奥运会上和中国队决战，但中国队还是有压倒性优势的，现在就是不管比赛大小一定要压制对手。

中国男队则以3比0击败中华台北队，将和韩国队争夺本届赛事的男团冠军，韩国队是在击败日本队后晋级决赛的。