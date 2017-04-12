不刻意搞笑取悦大家 傅园慧：我不是小丑 体育新闻

（青岛12日综合电）里约奥运会走红的中国“洪荒少女”傅园慧周二在青岛举行的2017年全中国游泳冠军赛女子100米仰泳半决赛中，以第三名的成绩晋级决赛。赛后她表示，她是职业运动员而非小丑，并不会刻意搞笑来取悦大家。

“我能理解我这样的性格不是每个人都能接受的，有人更多的觉得我是个神经病，是个疯子或者小丑，我能理解，但是我真实是怎样的，我非常清楚的，我只是希望大家能因为我多些快乐和真诚，而不是刻意搞笑。”

傅园慧直言：“作为职业运动员，被大家很关注并不是一件好事，人怕出名猪怕壮。任何一个比赛的失利都会被放大，我再想得开，还是会对我造成一定影响。”她说，“另外参加一些公益活动等，由于受关注度高，比较影响精力。”

当被问及如果奥运会增设50米仰泳，她是否会继续冲击奥运会奖牌时，傅园慧说：“如果增设的话，我有希望游到奥运会，但如果不增设，我也就老了。”

当日，代表浙江队出战的傅园慧在女子100米仰泳预赛中游出了1分01秒26的成绩，名列小组第二，半决赛成绩为1分00秒37，名列第三。

叶诗文摘冠

其它赛事方面，奥运冠军叶诗文夺得女子200米个人混合泳冠军，来自浙江队的李朱濠以打破中国全国纪录的成绩摘得男子50米蝶泳冠军，孙杨以半决赛第一的身份晋级男子200米自由泳决赛。